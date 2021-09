Berenbostel

Ariane Rother macht ernst. Die langjährige und stets engagierte Vorsitzende des Turnklubs (TK) Berenbostel droht im Vorfeld der Jahresversammlung mit ihrem Rücktritt. Hintergrund: Der Verein sucht vergeblich eine neue Kassenwartin oder einen neuen Kassenwart, seitdem Claudia Hinze vor mehr als einem Jahr bekannt gegeben hat, nicht mehr weitermachen zu wollen.

Wer will Verantwortung im Verein übernehmen?

„Wir brauchen dringend jemanden, der dieses Amt übernehmen möchte“, sagt Rother. Es handele sich um Ehrenamt mit viel Freude in der Zusammenarbeit. Aber: Es gibt, so die Erfahrung der Vorsitzenden, kaum noch Mitglieder, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb spricht Rother nun Klartext: „Ich habe keine Lust mehr, unter diesen Bedingungen meine Energie und Freizeit für den TKB aufzuwenden.“ Sollte sich niemand finden, der sich um die Finanzen des Vereins kümmern will, werde sie ihr Amt ebenfalls abgeben.

Info: Wer sich für das Amt der Kassenwartin oder des Kassenwarts interessiert, erreicht Ariane Rother telefonisch unter (05131) 476754. Die Jahresversammlung des TK Berenbostel beginnt am Donnerstag, 14. Oktober, um 19 Uhr in der Gaststätte Berenbosteler Terrassen.

Von Gerko Naumann