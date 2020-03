Auf der Horst

Mit einer stimmungsvollen Show haben die Akrobaten des Kinder- und Jugendzirkus Träumer, Tänzer und Artisten am Sonntagmittag rund 500 Gäste in der Aula des Schulzentrums am Planetenring begeistert. „ Zirkus ist Musik“ lautete das Motto, unter dem die jungen Künstler erstmals nicht nur ihr akrobatisches Können, sondern auch ihre musikalischen Talente unter Beweis stellten – eine Mischung, die das Publikum mit viel Applaus belohnte.

Erzählt wurde die Geschichte der Band The Triangle Allies, die zufällig die gleiche Abkürzung hat wie der Kinder- und Jugendzirkus hat: TTA. Bei einem ihrer Auftritte als Straßenmusiker wird ein Musikmanager auf die Künstler aufmerksam und lädt sie zum Casting ein. Es folgen der Dreh eines Musikvideos und der Auftritt auf einem großen Festival.

Gesangseinlagen berühren

Diese Szenen stellten die 75 TTA-Akrobaten mit ihren Stimmen und Körpern dar. Dabei wechselten sich sanfte Gesangseinlagen zu Piano-, Cello- oder Gitarrenbegleitung mit rasanten Shows zu rockigen Songs ab. Das zweistimmig gesungene „This is My Kingdom Come“ berührte vom ersten Ton an. „Summer of 69“ und „TNT“ waren die passenden Soundtracks zu den artistischen Nummern.

Die Darsteller überzeugten auch mit mehrstimmigem Gesang. Quelle: Gabriele Gerner

75 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von sechs bis 27 Jahren standen auf der Bühne. Sie balancierten auf Kugeln, fuhren auf Einrädern, machten menschliche Pyramiden, tanzten auf dem Seil und vollführten Kunststücke auf dem Trampolin und am Luftring.

Während der Rest in der Karaokebar feiert, zeigt ein Mädchen Kunststücke am Luftring. Quelle: Gabriele Gerner

Zu „Highway to Hell“ am Trapez turnen

Einer der Höhepunkte der Show war die Darbietung des elfjährigen Cody am Trapez. Zu „Highway to Hell“ von AC/DC schwang er sich in atemberaubende Höhen. Keine Angst vor Höhe hatten auch die Akrobaten am Vertikaltuch. Bei einigen Kunststücken traute sich manch ein Gast im Publikum kaum hinzuschauen.

Der elfjährige Cody zeigt eine mitreißende Show zu „Highway to Hell“ von AC/DC. Quelle: Gabriele Gerner

Auch die Kleinsten haben ihre Talente

Die ganz kleinen Künstler überzeugten mit ihrer Trampolinnummer, für die sie zum Song „Don’t Stop Me Now“ von Queen unter Beweis stellten, wie viel Körperbeherrschung in ihnen steckt. Eine Artistin, die kaum vom Trampolin auf den Kasten springen konnte, landete in einem Männerspagat.

„Eine tolle Show“, urteilte Holger Gödeke, dessen Enkel unter den Akrobaten war. „Besser geht es gar nicht.“ Auch Sascha Eickmann aus Neustadt, der die Aufführung mit seinen Kindern Sophia (7) und Janne (4) besuchte, zeigte sich beeindruckt: „Wahnsinn, was die alles können.“

Zur Galerie 75 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von sechs bis 27 Jahren vom Kinder- und Jugendzirkus Träumer, Tänzer und Artisten haben das Publikum mit ihrer Gala in der Aula des Schulzentrums am Planetenring begeistert.

