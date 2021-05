Frielingen

Es war der Zufall, der Max Haag auf die neue Geschäftsidee brachte. „Der Tierarzt hat erzählt, dass sich Schafwolle auch zum Düngen eignet“, sagt er. „Das wollte ich auch ausprobieren.“ Knapp 36 Mutterschafe stehen auf den Wiesen rund um Langes Hof in Frielingen. 170 Kilogramm Wolle haben sie in den vergangenen zwei Jahren abgeworfen. „Die Wollpreise fallen derzeit extrem“, sagt Haag, der mit seiner Freundin Tina Lange mit auf dem Hof lebt. Deshalb habe er sich gefragt, was man außer Kleidung und Decken sonst noch aus der Wolle herstellen kann.

„Wir haben eine Firma in der Südheide gefunden, bei der wir die Rohwolle abgeben und die sie dann zu Dünger verarbeitet“, so Haag. Das Ergebnis sind dunkelbraune gepresste Pellets, die zum Düngen von Blumen und Gemüsepflanzen im Garten und auf dem Balkon genutzt werden können. Der Dünger, der auf Langes Hof in 500-Gramm-Dosen verpackt wird, ist geruchlos.

Lesen Sie auch: Milch und Eier aus dem Automaten: Hofläden in Garbsen boomen

„Man bringt ihn in den Boden ein, wo er sich dann über die Zeit zersetzt“, sagt Haag. Schafwolldünger ähnelt in seiner Zusammensetzung und Wirkung Hornspänen und besteht zum Großteil aus Keratin, einem Protein – und damit aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff.

Die Pellets können für Pflanzen auf dem Balkon und im Garten verwendet werden. Sie zersetzen sich nach kurzer Zeit. Quelle: Linda Tonn

„Es ist ein prima Langzeitdünger – und ökologisch“, sagt Tina Lange, die sich derzeit um den Vertrieb des neuen Produktes kümmert. Bislang war der Hof vor allem bekannt für seine Speisepilze und die Schwarzkopfschafe. „Wir wollen versuchen, uns noch breiter aufzustellen und alles rund ums Schaf zu vermarkten“, sagt sie. Die Dosen mit dem Dünger gibt es derzeit nur auf dem Hof und im Blumencenter in Frielingen zu kaufen. Das junge Paar hofft, dass sich noch weitere Verkaufsstellen auftun.

Hofladen ab dem Herbst

Und auch sonst haben Haag und Lange viele Ideen für den landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Tina Lange will ihre Elternzeit nutzen, um einen kleinen Hofladen auf die Beine zu stellen. Im Herbst soll es soweit sein. Dann sollen nicht nur Pilze und Lammfleisch, sondern auch Wein, Kräuter, Liköre und Marmeladen verkauft werden. Ähnlich wie beim Tag des offenen Hofes im vergangenen Februar, bei dem Besucherinnen und Besucher nicht nur einen Blick in den Schafstall und die Pilzproduktion werfen konnten, sondern auch Produkte aus eigener Herstellung kaufen konnten.

Von Linda Tonn