Garbsen

Es gibt in Garbsen Obstbaum- und Streuobstwiesen, auf denen nicht geerntet wird. Die Früchte fallen zu Boden und verfaulen. Diese Verschwendung können Bürgerinnen und Bürger verhindern, sagt Christian Wolf, Klimaschutzmanager der Stadt Garbsen – indem sie sich kostenlos an dem Obst bedienen.

Äpfel, Pflaumen und Kirschen ernten

In Garbsen betrifft das vor allem Apfelbäume, es gibt aber auch einige Kirsch- und Pflaumenbäume, teilt die Verwaltung mit. Diese Wiesen wurden auf der Internetplattform Mundraub (www.mundraub.org) veröffentlicht und zum Abernten freigegeben. Sie befinden sich unter anderem am Schwarzen See im Stadtpark, am Seeweg nahe dem Berenbosteler See und an der Straße Vor dem Moore in Horst.

Die Plattform ermögliche es, Obstbäume und Streuobstwiesen zu kartieren, sagt Wolf. Das bedeutet: Jeder kann sie eintragen, damit andere Menschen sehen, wo es erlaubt ist, Obst für den Eigengebrauch zu ernten. So solle das Bewusstsein für Regionalität und Saisonalität gestärkt werden. „Wir hoffen, dass sich auch Bürgerinnen und Bürger anschließen und ihre Obstbäume zum Abernten freigeben“, sagt Randi Diestel, die Umweltbeauftragte der Stadt Garbsen. Laut der Deutschen Umwelthilfe werden in Deutschland jede Sekunde 571 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen.

Von Gerko Naumann