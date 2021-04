Berenbostel

Nach mehr als einem Jahr Pandemie will ich mich auch endlich mal auf das Coronavirus testen lassen. Einen konkreten Anlass habe ich nicht. Es ist eher die Neugier, die mich dazu bringt – und natürlich die Hoffnung, dass regelmäßige Tests in den nächsten Wochen und Monaten ein Weg hin zu mehr Freiheiten sein könnten. Für meine Premiere habe ich mir das sogenannte Drive-Through-Testzentrum auf dem Gelände von Möbel Hesse ausgesucht.

Zur Galerie Seit dem 1. April ist das Drive-Through-Testzentrum in der Ziegeleischeune bei Möbel Hesse in Garbsen geöffnet. HAZ-/NP-Redakteur Gerko Naumann hat den Testablauf ausprobiert.

Testergebnis kommt per E-Mail

Das Prinzip ist vergleichbar mit dem der Drive-In-Schalter der benachbarten Fast-Food-Restaurants. Kurz zusammengefasst läuft es so ab: Man meldet sich online an, fährt mit dem Auto in die Halle, kurbelt das Fenster herunter, wird getestet und verlässt das Gelände wieder. Das Testergebnis kommt dann ein paar Minuten später per E-Mail. Das war’s schon. Das Konzept überzeugt mich vor allem deshalb, weil ich nicht mit anderen, möglicherweise infizierten Menschen gemeinsam in einer Schlange warten muss.

Aber beginnen wir von vorn, also bei der Anmeldung. Dafür rufe ich die Internetseite www.kostenloser-buergertest.de auf. Die ist übersichtlich und schnörkellos gestaltet, das sagt mir direkt zu. Hier könnte ich mir auch einen Termin in zwei anderen Testzentren in Auf der Horst und Berenbostel buchen, aber ich habe mich ja schon für das Drive-Through entschieden. Also klicke ich auf „Termin buchen“. Jetzt kann ich mir einen Tag und die Uhrzeit aussuchen, Termine werden im Zehn-Minuten-Takt vergeben.

Auf dieser Seite werden die Anmeldungen für die Schnelltests angenommen. Quelle: Screenshot: HAZ

Anmeldung läuft online ab

Ich buche mir einen am nächsten Vormittag und bekomme direkt eine Bestätigung per E-Mail. Die beinhaltet einen QR-Code, der später noch wichtig sein wird. In der E-Mail steht auch, dass ich noch weitere Patientendaten (der Begriff irritiert mich etwas, da ich mich nicht wie ein Patient fühle) ausfüllen muss. Dazu gehören Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum. Außerdem fragt das Programm, ob ich blutverdünnende Medikamente nehme, Covid-19-Symptome habe und ob ich ein Reisezertifikat brauche. Nein, nein und nein. Dann ist die Anmeldung ist abgeschlossen.

Station 3 (nach 1, elektronischer Anmeldung und 2, Ausfüllen des Personalbogens): Stefan Lamß weißt die Autofahrer in die Strecke bis zu Einfahrt ins Testzentrum ein. Quelle: Markus Holz

Am nächsten Vormittag fahre ich etwas überpünktlich auf den Parkplatz an der Robert-Hesse-Straße. Es ist kurz vor 10.30 Uhr und noch ziemlich leer. Security-Mitarbeiter Stefan Lamß, den ich an seiner neongelben Jacke erkenne, weist mir freundlich, aber verbindlich den Weg. Dieser ist ziemlich unkompliziert, weil er von orange-weißen Leitkegeln vorgegeben ist. Er endet vor dem Tor zur Ziegeleischeune. Dort, wo vor der Pandemie Ausstellungen, Hochzeiten und Konzerte ausgetragen wurden, werden jetzt täglich bis zu 6000 Menschen auf das Coronavirus getestet.

Projektassistentin Linda-Maria Köhne. Quelle: Markus Holz

In diesem Moment bin ich einmal mehr froh, dass ich einen Kleinwagen fahre. Der Weg durch das Tor in die Halle ist ziemlich eng. Ich meine sogar schon leichte Kratzspuren von anderen Autos links und rechts am Holz zu erkennen. Aber ich meistere die erste Hürde unfallfrei und lande direkt bei Stephanie Albrecht. Sie bittet mich, den Motor abzustellen. Dann beginnt die eigentliche Anmeldung.

Station 5: Stephanie Albrecht prüft die Personalien von Gerko Naumann und den korrekten Anmeldetermin. Ist alles in Ordnung, händigt sie einen Satz Testmaterial aus. Quelle: Markus Holz

Ihr zeige ich meinen QR-Code aus der E-Mail vom Vortag. Den liest sie mithilfe eines Tablet-Computers ein. Anschließend gleicht sie die Daten mit denen auf meinem Personalausweis ab. Dann drückt sie mir mein personalisiertes, eingeschweißtes Testkit inklusive des berüchtigten Stäbchens in die Hand. Zum ersten Mal habe ich das mulmige Gefühl, dass es nun ernst wird.

Mitarbeiter tragen Schutzkleidung

Also weiter zur nächsten und wichtigsten Station und damit zu Faisal Alsudaid. Der trägt am ganzen Körper Schutzkleidung inklusive eines Gesichtsschutz, was mein mulmiges Gefühl noch verstärkt. Spätestens als er das Stäbchen auspackt und in meine Richtung hält, werde ich doch ein bisschen nervös. „Sind sie damit einverstanden, dass ich einen Coronatest bei ihnen mache?“, fragt er. Sonst wäre ich wohl kaum in dieser Halle, denke ich, aber das muss er wohl fragen. Also bejahe ich etwas zögerlich.

Station 6: Faisal Alsudaid nimmt einen Abstrich - je nach Wunsch aus Rachen oder Nase. Quelle: Markus Holz

Dann stellt Alsudaid die alles entscheidende Frage: „Im Rachen oder in der Nase?“ Auf diesen Moment habe ich nur gewartet. „Auf keinen Fall in der Nase“, sage ich – und Alsudaid lacht. Diese Antwort hat er so oder ähnlich schon oft gehört, sagt er. Offenbar bin ich nicht der einzige mit empfindlicher Nase. Für den Test selbst darf und muss ich – übrigens zum einzigen Mal auf dem Gelände – meine Maske abnehmen. Das, was dann folgt, ist glücklicherweise viel weniger unangenehm als ich befürchtet hatte. Ein paar Sekunden lang dreht Alsudaid das Stäbchen in meinem Rachen. Schön ist das nicht, aber auch kein bisschen schmerzhaft. „Fertig“, sagt Alsudaid und zeigt mit der Hand auf den Ausgang der Halle.

Ergebnis bringt Erleichterung

Nach der Prozedur müssen die Getesteten das Gelände umgehend verlassen. Etwa zehn Minuten später wird es dann noch einmal spannend. Auf meinem Smartphone geht wieder eine E-Mail ein, der Betreff lautet: „Ihre Ergebnisse sind jetzt verfügbar“. Einen Klick weiter kann ich das beruhigende Wort weiß auf grün ablesen: Negativ. Nichts anderes habe ich erwartet. Trotzdem bin ich erleichtert. Und ich habe die Gewissheit, wie einfach und schnell es gehen kann, sich ein Stück Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten zu besorgen.

Von Gerko Naumann