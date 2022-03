Garbsen

Die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen und die Einrichtung einer Kita-Arbeitsgruppe zur Vergabe von Trägerschaften – diese Themen stehen unter anderem auf der Tagesordnung des Garbsener Ausschusses für Soziales und Jugend. Er tagt hybrid – ebenso wie der Schul- und Bildungsausschuss der Stadt Garbsen.

Hybrid heißt: Interessierte Garbsenerinnen und Garbsener können der Sitzung im Ratssaal persönlich beiwohnen – oder digital, über das elektronische Programm WebEx. In beiden Fällen können sie sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort zu melden.

Teilnahmelink wird per Mail zugeschickt

Der Ausschuss für Soziales und Jugend tagt am Dienstag, 29. März, um 18 Uhr im Ratssaal, der Schul- und Bildungsausschuss am Mittwoch, 30. März, um 18 Uhr am selben Ort. Im Schulausschuss sprechen die Politiker unter anderem über die Umsetzung des Bildungsprojektes „Energiesparmodelle an Schulen“.

Formlose Anmeldungen für die WebEx-Teilnahme sind für beide Sitzungen möglich bis Montag, 28. März, 12 Uhr, mittels formloser E-Mail an ratsinfo@garbsen.de sowie unter Telefon (05131) 707-324 oder -345. Der Zugangslink zu der gewünschten Sitzung sowie weitere Informationen werden rechtzeitig per E-Mail zugesendet, verspricht die Stadtverwaltung.