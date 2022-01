Garbsen

Der Ausschuss für Soziales und Jugend kommt am Mittwoch, 2. Februar, um 18 Uhr im Ratssaal des Garbsener Rathauses zusammen, einen Tag später tagt dort der Schul- und Bildungsausschuss. Beide Sitzungen sind öffentlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sie sowohl vor Ort als auch online über das Programm WebEx verfolgen. Wie die Stadt mitteilt, ist für eine Onlineteilnahme eine formlose Anmeldung per E-Mail an ratsinfo@garbsen.de oder telefonisch unter (05131) 707324 oder 707345 notwendig.

Anmeldung bis 31. Januar

Die Tagesordnungen seien dem Ratsinformationssystem auf der städtischen Internetseite unter garbsen.more-rubin1.de zu entnehmen, so die Stadt weiter. Einwohnerinnen und Einwohner, die online dabei sein möchten, müssen sich bis Montag, 31. Januar, 18 Uhr, anmelden. Der erforderliche Zugangslink zu der Sitzung sowie weitere Informationen werden dann rechtzeitig per E-Mail zugesendet. Weitere Rückfragen sind unter den angegebenen Telefonnummern möglich.

Für eine Teilnahme vor Ort steht pandemiebedingt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Die Sitzung findet unter 3G-Bedingungen statt, eine FFP2-Maske sollte auch am Sitzplatz getragen werden.

Von Gert Deppe