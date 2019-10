Garbsen-Mitte

„Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit“: Das ist der Titel einer Plakatausstellung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die noch bis Freitag, 1. November, zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen ist. Am 9. November jährt sich der Fall der Mauer zum 30. Mal. Die Schau wirft Schlaglichter auf die Jahre 1989 und 1990. Sie umfasst 20 Tafeln und präsentiert 100 zeithistorische Fotos und Dokumente.

60 Gäste kommen zur Eröffnung

Rund 60 Gäste kamen zur Eröffnung, darunter Mitglieder des Niedersächsischen Netzwerks für SED- und Stasiopfer sowie aus Garbsens Partnerstadt Schönebeck. Bürgermeister Christian Grahl und Ratsvorsitzender Hartmut Büttner erinnerten an die mutigen DDR-Bürger, die vor 30 Jahren mit ihrem friedlichen Protest zum Fall der Mauer beigetragen haben.

„Erinnern wollen wir aber auch an die Einzelnen, die nicht in die FDJ oder zur Jugendweihe gingen, die Ausreiseanträge stellten, nicht bereit waren, vorformulierte Ausgrenzungen zu unterschreiben und viele andere Formen eines zivilen Widerstandes praktizierten“, sagte Büttner.

Berichte aus Schönebeck

Als weitere Rednerin und Zeitzeugin gab Cornelia Ribbentrop, Stadtratsvorsitzende aus Schönebeck, einen authentischen Einblick in die damalige Gemütslage der Menschen in der DDR. „Für uns waren die mit dem Mauerfall einhergehenden Veränderungen von fundamentaler Bedeutung“, so Ribbentrop.

Einen besonderen Dank richtete Grahl an Büttner für die Organisation der Veranstaltung und für sein jahrzehntelanges Engagement für die Überwindung einer Diktatur sowie für die Opfer von SED und Stasi.

Von Anke Lütjens