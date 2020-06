Altgarbsen

Die Polizei Garbsen hat am Sonntagabend einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Der 23 Jahre alte Mann aus den Niederlanden wurde von den Beamten gegen 18.10 Uhr am Pottbergsweg in Altgarbsen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er Marihuana konsumiert hatte. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Verfahren ein. Weiterfahren durfte der Niederländer nicht.

Von Gerko Naumann