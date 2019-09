Garbsen-Mitte

Bei einer Verkehrskontrolle in Garbsen-Mitte hat die Polizei am Freitagabend einen Autofahrer gestoppt, der zuvor Drogen genommen hatte. Der 29-Jährige aus Hameln wurde gegen 19.30 Uhr auf der Gutenbergstraße angehalten. Die Beamten boten ihm einen freiwilligen Urintest an – der Autofahrer stimmte zu. Der Test bestätigte, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Daraufhin wurde ihm in der Wache Blut abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Gerko Naumann