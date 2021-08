Garbsen

Haben Sie Lust auf einen neuen Lokalkrimi aus Hannover? Der Autor Thorsten Sueße legt im September seinen fünften Kriminalroman um den renommierten Kriminalpsychologen Dr. Mark Seifer vor. Das Buch heißt „Atemlos in Hannover“. Sueße ließt erstmals am Freitag, 10. September, in Garbsen aus dieser Veröffentlichung.

Seine Kriminalromane haben eine hohe Authentizität. Denn genau wie die Romanfigur Seifert ist Sueße Facharzt unter anderem für Psychiatrie und hat früher amtlich Gewalttäter auf ihre Schuldfähigkeit begutachtet. Die Handlung der Romane orientiert sich an Sueßes eigenem Berufsalltag. Seine Lesungen gestaltet der gebürtige Hannoveraner stimmlich sehr abwechslungsreich und mitreißend. Gastgeber sind Tina und Stefan Loth von „Hab Mut, zeig Gesicht“, dem Garbsener Verein für Angehörige und Betroffene von Depression und Ängsten.

Der Mörder kommt zum Geocaching

In „Atemlos in Hannover“ wird eine Frau beim Geocaching getötet. Es ist der erste Mordfall für den kauzigen Kriminaloberkommissar Raffael Störtebecker nach dessen Versetzung aus Hamburg. Der Täter verhält sich außergewöhnlich. Er beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Und er kündigt sogar das Datum seines nächsten Mordes an, lässt die Polizei aber im Unklaren, wen er töten wird. Um den nächsten Mord zu verhindern, steht die Polizei massiv unter Zeitdruck.

Die Romanhandlung schreibt Sueße aus der Sicht des Täters, der geplant und rücksichtslos tötet. Der Antagonist hat aber auch verletzliche Seiten und kann sich verlieben. Sueße behält die wahre Identität des Täters den Lesern sehr lange vor und lässt ihnen so den Raum für eigene Überlegungen.

Karten gibt es ab 23. August

Die Premierenlesung beginnt am 10. September um 19 Uhr in der Aula des Johannes-Kepler-Gymnasiums, Schulzentrum 1, Planetenring 7. Ein kleiner Imbiss und Getränke werden vom Restaurant Körber aus Osterwald angeboten. Eintrittskarten zur Lesung sind ab 23. August für 12,50 Euro in der Buchhandlung Böhnert im Shopping Plaza, Garbsen-Mitte, erhältlich, Telefon (0 51 31) 47 60 50. Für Kurzentschlossene gibt es an der Abendkasse ab 17.30 Uhr Tickets für 13,50 Euro.

Von Markus Holz