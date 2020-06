Die angehenden Schulkinder und die Erzieher der Awo-Kita Jahnstraße in Altgarbsen kümmern sich für drei Wochen um fünf Leih-Hühner, die sie nach Frauen aus dem englischen Königshaus benannt haben. Es ist die einzige Aktion bei den Umwelttagen der Stadt Garbsen in diesem Jahr.

In der Kita Jahnstraße leben jetzt Leih-Hühner

Garbsen - In der Kita Jahnstraße leben jetzt Leih-Hühner

Garbsen - In der Kita Jahnstraße leben jetzt Leih-Hühner