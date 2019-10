Meyenfeld

Sie fahren tonnenschwere Traktoren und arbeiten mit großer Präzision: 26 landwirtschaftliche Auszubildende aus der gesamten Region Hannover und dem Kreis Schaumburg haben sich am Sonnabend auf dem Acker des Meyenfelder Landwirts Cord Bothe dem Kreisleistungswettbewerb im Pflügen gestellt. Ihr Auftrag: „Wer zieht die beste Pfurche?“

Konzentriert inspiziert Christina Ludowig aus Harenberg ihren Drehpflug. Die erste Pfurche hat sie bereits geschafft, 15 Minuten Zeit hatte sie dafür, bevor sie weitere acht Runden mit ihrem Ackerschlepper fahren muss. 22 Zentimeter tief sollen die Pfurchen im noch feuchten Boden sein, möglichst gleichmäßig und sauber. „Es geht hier um Genauigkeit“, sagt ihr Ausbilder Reinhard Mußmann aus Mariensee.

Die 18-Jährige Ludowig ist eine der wenigen Frauen bei dem Wettbewerb, hat ihre Ausbildung erst am 1. August begonnen. Warum hat sie eine landwirtschaftliche Lehre gewählt? „Meine Eltern haben einen Betrieb in Harenberg“, sagt sie, „Da lag das nahe.“ Dann misst Ludowig die Tiefe der Pfurche, ändert etwas den Winkel des Stützrades des Pfluges, nimmt wieder auf dem Ackerschlepper Platz und los geht’s.

Noten gibt es nicht

Eine weitere Dreiviertelstunde Zeit hat sie für die 24 mal 36 Meter große Fläche. „Bei Zeitüberschreitung gibt es Strafpunkte“, erklärt Andreas Teichler. „Ebenso, wenn die gleichmäßige Tiefe nicht eingehalten wird.“ Er ist Berater für die Berufsausbildung Landwirt bei der Landwirtschaftskammer Hannover und hat die Auszubildenden im Alter von 16 bis 23 Jahren für den Kreisentscheid gewonnen.

Noten gebe es für den Wettbewerb nicht, sagt er. „Das ist eine reine Freizeitveranstaltung, es winken nur Ruhm und Ehre – und Erfahrung.“ Doch die angehenden Landwirte können bei Erfolg bei Wettbewerben bis auf Bundesebene antreten. „Und es gibt sogar Weltmeisterschaften im Pflügen“, sagt Teichler. Gewonnen hat einen solchen Wettkampf Werner Heidecke. In Meyenfeld sind der Senior und drei weitere Mitglieder der Pflügergemeinschaft Otze mit ihren historischen Maschinen auf dem Feld ein Blickfang für die Zuschauer – aber außer Konkurrenz. „Gewonnen habe ich mit meinem Lanz Bulldog aus dem Jahr 1958“, sagt Heidecke stolz. „Allerdings beim Oldtimerpflügen.“

Richter bewerten die Pfurchen

Und ob beim traditionellen Beetpflügen oder beim modernen Drehpflügen – so soll es nach dem Wettbewerb aussehen: Die Mais- oder Getreidestoppeln und Reste von Gras sollen restlos verschwunden sein, die vorgegebene Pflugtiefe muss erreicht sein. Von einer zur nächsten Traktorfahrt sollten keine Übergänge zu sehen, und auch die Schlusspfurche sollte sauber sein: „Sozusagen wie gefegt“, sagt Teichler. Zwölf Richter und auch Oberrichter Hans-Werner Heidemann, Präsident des Deutschen Pflügerverbandes, nehmen die sämtliche Pfurchen anschließend kritisch in Augenschein.

Mit Startnummer 17 unterwegs auf dem Acker an der Ecke Leistlinger Straße/Heinrich-Oberheu-Weg ist auch Kilian Feise aus Osterwald. Der 19-Jährige steuert gekonnt an den Anfang der Pfurche, wendet und dreht die nächste Runde. „Meine Eltern haben zwar keinen Hof, aber ich interessiere mich schon lange für die Landwirtschaft“, sagt er. „Denn meine beiden besten Freunde leben auf Bauernhöfen in Horst und Osterwald.“ Ausbilderberater Teichler ist zufrieden. „Der Anschluss der Pfurchen muss passen“, sagt er. „Das sieht aber schon gut aus.“

Von Jutta Grätz