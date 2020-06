Meyenfeld

Die Bundesstraße 6 wird am nächsten Wochenende für Reparaturen in Höhe von Meyenfeld zeitweise voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Sonnabend, 20. Juni, um 22 Uhr, und endet am Sonntag, 21. Juni, etwa gegen 18 Uhr. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mit. Die Sperrungen betreffen die Bereiche zwischen der Kreuzung B6 zur Philipp-Reis-Straße/Gutenbergstraße und der Kreuzung B6/Molkereistraße.

Autofahrer in Fahrtrichtung Nienburg werden umgeleitet über die Philipp-Reis-Straße, Koppelknechtsdamm und Molkereistraße wieder zur B6. Für Abbieger aus Richtung Nienburg wird an der gesperrten Kreuzung eine Umleitung über die B6 nach Berenbostel und von dort zurück zur Philipp-Reis-Straße eingerichtet.

Autofahrer werden umgeleitet

Autofahrer, die aus der Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Nienburg wollen, werden umgeleitet über die Leistlinger Straße bis nach Horst und weiter bis zur Auffahrt auf die B6 in Frielingen.

Bei ungünstiger Witterung könne es zu Verzögerungen kommen, kündigt die Landesbehörde an. Sie empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Von Jutta Grätz