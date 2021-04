Garbsen-Mitte/Berenbostel

Da haben die Mitarbeiter im Rathaus in den nächsten Tagen einiges zu lesen: Die Verantwortlichen der Bürgerinitiative (BI) Berenbostel-Ost haben am Mittwoch ein 25 Seiten umfassendes Schriftstück in den Briefkasten der Verwaltung gesteckt. „Darin haben wir alle unsere Einwände gegen den Bebauungsplan zusammengefasst“, sagt BI-Sprecher Kai Harms. Die Frist dafür wäre am Freitag abgelaufen, damit ist alles im Zeitplan.

Mit diesem Plakat an der Wreschener Allee protestiert die Bürgerinitiative Berenbostel-Ost gegen die "maximale Bebauung". Quelle: Gerko Naumann

Lesen Sie auch: Bürgerinitiative protestiert gegen Wohnbaugebiet Berenbostel-Ost

Einige der wichtigsten Argumente der Anwohner des größten bisher in Garbsen geplanten Baugebietes lauten: Die geplanten vier- fünfstöckigen Häuser passen optisch nicht zu den bestehenden Einfamilienhäusern. Außerdem befürchten sie steigenden Verkehrslärm und die Verunreinigung des Grundwassers durch Altlasten im Boden bei den Bauarbeiten.Außerdem führen sie den Naturschutz an: „In einer Eiche auf dem Gebiet hat ein streng geschützter Rotmilan seinen Horst erreichtet“, sagt Harms, der das Tier nach eigenen Angaben selbst gesehen hat.

Die BI-Mitglieder sind Realisten. Er wird schwer, den begonnen politischen Prozess noch aufzuhalten, räumt Harms ein. Das Ziel bleibe aber klar: „Wir wollen, dass das Baugebiet nicht so groß geplant wird – oder am besten woanders.“

Von Gerko Naumann