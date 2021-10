Berenbostel

Es ist eine für Garbsen historische Nachricht: Der Neubau des Badeparks in Berenbostel ist komplett fertig und betriebsbereit. Damit ist der erste Teil der politisch hart umkämpften Zwei-Bäder-Lösung abgeschlossen. Der zweite Part, die Renovierung des in die Jahre gekommenen Hallenbads am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst, soll im nächsten Jahr beginnen.

Hochmoderner Neubau kostet 25,7 Millionen Euro

Bei einer symbolischen Schlüsselübergabe im Badeparkgebäude lobte Garbsens scheidender Bürgermeister Christian Grahl (CDU) den Projektleiter Joachim Berle und dessen Team. Die Verantwortlichen hätten es geschafft, mit rund 25,7 Millionen Euro im vorgegebenen Kostenrahmen zu bleiben. „Das Gebäude strahlt eine Ästhetik aus, die wesentlich dazu beitragen wird, dass sich die Menschen hier wohlfühlen werden“, sagte Grahl. Das Ergebnis der zwei Jahre dauernden Bauarbeiten sei wunderschön und hochmodern. Was aber fast noch wichtiger ist, so der Bürgermeister: „So ein Schwimmbad ist schon in der Kulturgeschichte immer ein Ausdruck von Wohlstand und Teilhabe gewesen.“

Die Garbsenerinnen und Garbsener müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden, bis der öffentliche Betrieb in dem neuen Schwimmbad beginnt. Zwar dürfen in der nächsten Woche die ersten Gäste abtauchen, dabei handelt es sich jedoch ausschließlich um Schülerinnen und Schüler aus dem benachbarten Schulzentrum. Deren Schwimmunterricht will die Stadt für eine sogenannte Anlaufphase nutzen, sagte die Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst. Das bedeutet: Die Schwimmmeisterinnen und -meister sollen sich im laufenden Betrieb mit der modernen Technik vertraut machen. „In den anderen Bädern stammt die Technik ja noch aus den Siebzigerjahren. Diese Umstellung ist nicht banal“, betonte Grahl.

Bürgermeister Christian Grahl (links) bedankt sich bei Projektleiter Joachim Berle. Quelle: Gerko Naumann

Schwimmkurse in den Herbstferien

In den Herbstferien selbst sind im Badepark Schwimmkurse für 50 Jungen und Mädchen aus Garbsener Grundschulen geplant, kündigte Probst an. Zudem bietet die Jugendpflege Aktionen im Rahmen des Ferienpasses an. Sollte die Testphase erfolgreich verlaufen, könnte der Badebetrieb für alle Anfang November beginnen.

Eigentlich sollte dieser Punkt schon vor einem Monat erreicht sein. Allerdings gab es Verzögerungen des Bauprojektes. Zuletzt wurde die Eröffnungsfeier Anfang September kurzfristig abgesagt. Der Grund seien „Probleme mit der Technik“, hieß es damals. Das konkretisierte Projektleiter Berle nun. Bei der Abnahme der Arbeit eines Unternehmens, das für die Elektrik verantwortlich war, seien Mängel festgestellt worden. „Wir hatten 50 bis 60 Abnahmen. Probleme gab es nur bei dieser einen, aber das reicht. Es darf nichts fehlen, was sicherheitsrelevant ist“, so Berle.

Daraufhin hatte sich Bürgermeister Grahl eingeschaltet und Gespräche mit den Verantwortlichen des Unternehmens geführt. Die führten dann dazu, dass die Mängel behoben wurden. Für Berle und sein Team war das nicht die erste große Hürde: Schon der weltweite Rohstoffmangel – vor allem beim Holz – und Corona-Fälle bei den beteiligten Baufirmen hatten zusätzlich Zeit gekostet.

Schwimmmeisterin Annabel Mertens gehört zum Team, das künftig im Badepark die Aufsicht hat. Quelle: Gerko Naumann

Ganz fertig ist die Baustelle auch jetzt noch nicht, räumte Berle ein. Die Pflasterarbeiten auf dem Außengelände werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Mit dem Besuch des Freibads wird es in diesem Jahr aber ohnehin nichts mehr. „Dafür ist das Wasser in den Außenbecken auch schon zu kalt“, sagt Berle. Es wird ausschließlich über Sonnenkollektoren auf dem Dach beheizt, um Energie einzusparen. Auch die große Eröffnungsparty wird auf den Beginn der Badesaison 2022 verschoben. Gültig bleiben die 900 Freikarten, die Badegäste für die geplante Eröffnung gebucht haben.

Gilt im Bad die 3-G-Regel?

Unklar ist hingegen noch, ob im Badepark künftig die 2-G-Regel (Zutritt nur für Corona-Geimpfte und Genesene) oder 3 G – also auch Zutritt für Getestete – gilt. Die Vorteile der 2-G-Regel liegen auf der Hand: Es könnten mehr Menschen gleichzeitig ins Bad gelassen werden, auch die Maskenpflicht in den Umkleidekabinen entfiele. Aber: „Auf diese Weise würden wir Menschen ausschließen, die nicht geimpft sind“, sagt Probst.

Stadtsprecher Benjamin Irvin probiert einen Liegestuhl im Badepark aus. Quelle: Gerko Naumann

Wer in Garbsen ein Schwimmbad besuchen will, kann weiterhin ins Hallenbad am Planetenring ausweichen. Die Öffnungszeiten dort bleiben wie gehabt: montags, dienstags, mittwochs und freitags von 6 bis 8 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 19 Uhr. Ab wann und zu welchen Öffnungszeiten der Badepark für alle geöffnet ist, will die Verwaltung rechtzeitig bekannt geben.

Von Gerko Naumann