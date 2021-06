Berenbostel

Der neu aufgebaute Badepark in Berenbostel wird erst im September für Badegäste öffnen. Das hat die Stadt Garbsen nun bekannt gegeben. Ursprünglich war die Eröffnung mal für Juni 2021 geplant – zuletzt hatten die Verantwortlichen stets von Sommer 2021 gesprochen.

Verantwortliche arbeiten „mit Hochdruck“

Der Grund für die Verzögerung ist nach Angaben der Verwaltung die „derzeitige weltweite Holz- und Stahlknappheit“. Bei einem komplexen Bauvorhaben wie dem Badepark können immer unerwartete Schwierigkeiten und äußere Einflüsse eine Rolle spielen, sagt Projektleiter Joachim Berle.

„Konnten wir die Corona-Pandemie, den sehr kalten Winter und das nasse Frühjahr noch kompensieren, sorgen nun die aktuellen weltweiten Lieferschwierigkeiten bei Holz- und Stahlprodukten dafür, dass die Eröffnung erst im September stattfinden kann“, so Berle. Er habe sich gewünscht, dass das Bad bereits zum Beginn des Sommer hätte öffnen können und kündigt an: „Nun arbeiten wir weiter mit Hochdruck und vereinten Kräften daran, das Projekt so schnell wie möglich fertigzustellen.

Kinder aus Garbsen baden kostenlos im Blauen See

Damit die Kinder im Sommer trotzdem schwimmen gehen können, bietet die Stadt ihnen wieder kostenlosen Eintritt am beliebten Blauen See an. Wie schon in den Vorjahren können Garbsener Kinder sowie Schülerinnen und Schüler dort auch während der Sommerferien baden gehen. „Nach den guten Erfahrungen und der positiven Resonanz wird die Kooperation zwischen der Stadt Garbsen und dem Betreiber des Erholungsgebietes Blauer See fortgesetzt“, kündigt Garbsens Stadtsprecher Benjamin Irvin an.

Das Angebot gilt für die Zeit der Sommerferien für alle Kinder ab vier Jahren und alle Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Garbsen. Als Nachweis des Wohnortes ist am Eingangsbereich zum Blauen See der Schülerausweis oder eine Schülerbescheinigung vorzuzeigen. Beide werden auf Anfrage von den jeweiligen Schulen ausgestellt.

Hallenbad Planetenring öffnet am 12. Juli wieder

Gute Nachrichten gibt es auch vom Hallenbad Planetenring im Stadtteil Auf der Horst, das im nächsten Jahr aufwendig saniert werden soll. Es wird nach der coronabedingten langen Zwangspause am 12. Juli wieder seine Pforten für die Öffentlichkeit öffnen, sagt Irvin. Ab dem 22. Juli bietet die Jugendpflege der Stadt Garbsen dort 16 Schwimmkurse für insgesamt 196 Kinder an.

„Es ist wichtig, dass die Jungen und Mädchen im Grundschulalter schwimmen lernen. 2019 konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine Schwimmkurse stattfinden. Deshalb haben wir das Angebot gegenüber den Vorjahren nun deutlich erhöht“, sagt Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst. Anmeldungen für die ersten acht Schwimmkurse in der ersten Hälfte der Sommerferien sind ab dem 24. Juni bei der Stadtjugendpflege unter Telefon (05131) 707572 sowie 707578 möglich.

