Der typische Geruch von Chlor liegt schon deutlich erkennbar in der Luft. Und auch sonst sieht es im Hallenbad des Badeparks Berenbostel so aus, als könnten jeden Moment die ersten Besucherinnen und Besucher in eines der Becken hüpfen. Das liegt in erster Linie daran, dass diese bereits mit Wasser gefüllt sind. Damit hat der sogenannte Probebetrieb begonnen, bei dem die Verantwortlichen um den Projektleiter Joachim Berle feststellen wollen, ob alles nach Plan läuft.

Auf einen genauen Eröffnungstermin für den Badepark können und wollen sich Berle und Garbsens Bürgermeister Christian Grahl (CDU) trotz der großen Fortschritte auf der Baustelle aber noch nicht festlegen. „Wir sind in etwa bei 90 Prozent“, sagt Berle. „Damit biegen wir auf die Zielgerade ein.“ Und Grahl ergänzt: „Als Termin peilen wir weiterhin den Spätsommer an, wenn nichts mehr dazwischenkommt.“

Dazwischengekommen ist in den vergangenen Monaten tatsächlich einiges. Zum einen natürlich die Corona-Pandemie, die immer wieder Spuren hinterlassen hat. „Wir hatten keinen Corona-Fall hier auf der Baustelle. Aber bei den beteiligten Unternehmen waren immer mal wieder Mitarbeiter in Quarantäne“, berichtet Berle. Es sei den Architekten durch das Vorziehen anderer Arbeiten immer wieder gelungen, Zeit aufzuholen.

Weltweiter Bauboom: Rohstoffe sind knapp

Darüber hinaus hat es im vergangenen Jahr aber auch Zeiten gegeben, in denen bestimmte Teile teils deutlich verspätet geliefert wurden – weil die Grenzen zu den Nachbarländern wegen der Pandemie geschlossen waren.

„Bädertechnik hat mich schon immer fasziniert“: Robert Hey ist der neue Betriebsleiter im Badepark Berenbostel. Quelle: Gerko Naumann

Dazu kommt eine weltweite Knappheit an dringend benötigten Rohstoffen wie Stahl und Holz, der den Verantwortlichen zu schaffen macht. „Die Ursache dafür ist der Bauboom. Vor allem in China und den USA wird gebaut wie verrückt“, sagt Berle. Zuletzt habe es vor allem am Holz gemangelt, das an den Wänden des Hallenbads verbaut wird. „Es ist wichtig für die Akustik, weil es dafür sorgt, dass es im Bad nicht zu laut wird“, erklärt der Projektleiter. Mittlerweile sei alles noch benötigte Material auf der Baustelle angekommen.

Robert Hey ist neuer Betriebsleiter im Badepark Der neue Betriebsleiter für den Badepark Berenbostelheißt Robert Hey. Der 25-Jährige hat zuvor in ähnlicher Funktion im Sonnenbrinkbad in der Stadt Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) gearbeitet, in der er auch nach wir vor lebt. Er ist ausgebildeter Fachangestellter für Bäderbetriebe und seit 2019 geprüfter Meister für Bäderbetriebe. In Garbsen wird Hey unter anderem für das Personalmanagement zuständig sein und für die moderne Technikanlage im Keller des neuen Hallen- und Freibads. „Bädertechnik hat mich schon immer fasziniert“, sagt er. Derzeit überwacht Hey den Probebetrieb im Badepark Berenbostel. „Erstmal füllen wir die Becken mit Wasser und schauen, ob alle Werte passen und ob die Pumpen richtig funktionieren“, erklärt der 25-Jährige. Anschließend dürfen erstmals Menschen ins Wasser – nämlich Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister aus Garbsen. „Das ist dann so etwas wie die Generalprobe für den Badepark“, sagt Hey.

Trotz aller Hindernisse dürften sich auch die Kosten für den Wiederaufbau des Badeparks im vorgegebenen Rahmen halten, sagt Berle. Der lag bei rund 25,7 Millionen Euro. „Uns liegen noch nicht alle Rechnungen vor. Aber die Hoffnung ist begründet, dass wir uns in diesem Bereich bewegen“, sagt Berle. Dafür lobt Bürgermeister Grahl alle Beteiligten. Und auch von der leichten Verzögerung bei der Eröffnung lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Gäste noch in diesem Sommer draußen baden können“, kündigt der Bürgermeister an.

Zu tun haben die Bauarbeiter eben vor allem noch auf dem Freibadgelände. Das dort neu errichtete Edelstahlbecken mit zwei 50-Meter-Bahnen ist noch nicht mit Wasser gefüllt. Zunächst müsse der Bereich zu Ende gepflastert werden, sagt Berle. Aber im Außenbereich ist in den vergangenen Monaten viel passiert. Fertig sind etwa das Babybecken, der neu angelegte Beachvolleyballplatz und der Turm, von dem aus Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister das Treiben im Außenbecken überwachen. „Insgesamt sind wir wohl zu etwa 90 Prozent fertig, im Hallenbad sogar schon zu 98 Prozent“, sagt Berle.

Mit der Eröffnung des Badeparks hat die Stadt dann endgültig den Ratsbeschluss umgesetzt, der zwei Bäder in Garbsen vorsieht. Das Hallenbad am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst ist seit Kurzem wieder geöffnet. Es soll im nächsten Jahr für rund 7 Millionen Euro aufwendig saniert werden.

