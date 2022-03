Berenbostel

Der Badepark Berenbostel wird am Wochenende zur Wettkampfarena. Am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. März, werden im Schwimmbad erstmals die Kreismeisterschaften über die Mittelstreckendistanzen ausgetragen. Ausrichter ist der Schwimmverein Garbsen (SVG). Aufgrund der Wettkämpfe ist an beiden Tagen kein öffentlicher Schwimmbetrieb möglich.

Bürgermeister ehrt die Sieger

„Wir freuen uns sehr, dass der Wettkampf bei uns in Garbsen stattfindet und wir bei dieser Gelegenheit allen Teilnehmern den neuen Badepark präsentieren können“, schreibt Bürgermeister Claudio Provenzano. Sein Dank gilt dem SVG für Organisation und Durchführung der Meisterschaften. Provenzano wird am Sonntag an der Siegerehrung teilnehmen.