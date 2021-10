Berenbostel

Der Bau des Kunstrasenplatzes für den TSV Berenbostel beginnt. Im Sommer 2022 soll die Fläche bespielbar sein. Die Stadt investiert rund 1,1 Millionen Euro. Der Verein hofft auf neue Mitglieder. Die einjährige Planung hatte sich wegen anderer Projekte verzögert, der Baubeginn war von der Stadt im Februar angekündigt worden.

Zwischen Philipp-Reis-Straße und der Ilmasi-Schule am Hespe entsteht jetzt das dritte Fußballfeld mit Kunstrasen im Stadtgebiet. 2003 ging der erste Platz bei Wacker Osterwald in Betrieb. Er wurde nach 17 Jahren im Vorjahr saniert. 2013 hat die Stadt beim TSV Havelse die zweite Fläche mit künstlichem Grün geschaffen. Stadt, Sponsoren und Verein brachten dafür eine halbe Million Euro auf. Jetzt kommt der TSV Berenbostel als Dritter in den Genuss einer neuen Anlage.

Tiefbauer schaffen am Rand der Anlage Platz für die Kunstrasenfläche beim TSV Berenbostel. Quelle: Markus Holz

Ballfangzäune, Beleuchtung, Drainage, Strom – alles muss auf der Sportanlage in Berenbostel umgebaut werden. Der Tiefbau hat begonnen. Das buschige Grün an der Grenze zum Hespe und zur Ilmasi-Schule ist entfernt. Der gesamte Platz muss nivelliert werden, bevor das Fundament aus Gummi und Bitumen für den Kunstrasen gelegt werden kann. Das wird erst ab Frühjahr passieren, wenn der Frost sicher aus dem Boden ist. Ab Sommer soll der Platz bespielbar sein.

Kunstrasen ist ein Zugpferd

Für den Verein mit derzeit rund 400 Fußball spielenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist das Projekt ein Traum. Kunstrasen sei ein Zugpferd und ziehe neue Mitglieder an, sagt die stellvertretende Vorsitzende Anja Hayn. Der Platz hat mit 90 mal 60 Metern die Freigabe für Punktspiele bis zur Ebene Landesliga. Und er wird das ganze Jahr über bespielbar sein – allerdings ohne Stollenschuhe. Gut 15 Jahre soll der Platz halten, je nach Pflege und Spielfrequenz.

TSV gibt Trainingsfläche für das GSG ab

Der TSV „bezahlt“ den Gewinn mit Rasen: Er gibt den C-Sportplatz direkt neben dem Mensa-Gebäude des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) zurück an die Stadt, die dort den Erweiterungsbau für das GSG plant. Wann die Arbeiten dafür beginnen, steht noch nicht fest. „Die Investitionssumme ist uns das für den Verein und für das GSG wert“, sagte Bürgermeister Christian Grahl beim symbolischen Spatenstich.

Der gemeinsame Stich mit Stadtverwaltung, Baufirma und TSV war für Ortsbürgermeister Gunther Koch (CDU) die letzte „Amtshandlung“ nach 33 Jahren Kommunalpolitik und zweieinhalb Jahren als Ortsbürgermeister. Koch trat zur Kommunalwahl im September nicht mehr an. Am 31. Oktober endete seine politische Arbeit.

Von Markus Holz