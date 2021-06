Havelse

An der Hannoverschen Straße in Havelse kommt es zwischen den Straßen Am Hasenberge und Langer Acker in den kommenden Monaten immer wieder zu Behinderungen im Verkehr. Ab Montag, 5. Juli, lässt der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) dort 750 Meter Trinkwasserleitung erneuern und 25 Hausanschlüsse austauschen. Dadurch kann es in diesem Bereich zu Beeinträchtigungen kommen.

Der Bau soll voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein und erfolgt in mehreren Abschnitten. Um Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird anstelle einer offenen Baugrube das Inlinerverfahren angewandt, bei dem in die bestehende Leitung eine neue eingezogen wird.

Dennoch muss der Gehweg auf der Seite von Apotheke, Friseur und Versicherung gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer können auf die andere Straßenseite ausweichen. Die Sanierungskosten für den Bauabschnitt betragen rund 250.000 Euro.

Von Linda Tonn