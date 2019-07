Meyenfeld

Die Bauarbeiten für den neuen Parkplatz für die Kita in Meyenfeld und die geplante Fahrbahnverengung an der Leistlinger Straße haben begonnen. Beides soll die gefährlichen Situationen vor der Kindertagesstätte entschärfen. Ab Montag, 29. Juli, wird die Straße in Höhe der Kita für voraussichtlich drei Wochen halbseitig gesperrt, teilte Stadtsprecherin Christina Lange mit. Bereits am Mittwoch haben Mitarbeiter der Firma BAS zur Verkehrssicherung zwei Baustellenampeln eingerichtet, die den Verkehr auf der Ortsdurchfahrt regeln werden. Auch die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche an der Leistlinger Straße für den neuen Parkplatz ist bereits ausgehoben worden.

Zur Galerie Die Arbeiten für den Parkplatz an der Meyenfelder Kita haben begonnen. Das Feld an der Leistlinger Sraße ist bereits ausgebaggert worden, am Mittwoch wurden zwei Baustellenampeln eingerichtet.

Blau-weiße Poller und genoppte Pflaster

Im ersten Bauabschnitt plant die Stadt eine 15 Meter lange Einengung der Fahrbahn, schreibt Lange. Diese wird mit Beleuchtung und sogenannten taktilen Elementen ausgestattet. Die gerippten und genoppten Pflaster sollen stark sehbehinderten und blinden Menschen helfen, sich im Straßenverkehr zu orientieren. Außerdem lässt die Stadt je zwei blau-weiße Poller aufstellen. Der dortige Gehweg soll auf beiden Straßenseiten um etwa einen Meter verbreitert werden. Die Arbeiten sollen rund drei Wochen dauern.

Danach wird der neue Parkplatz westlich der Kita gebaut. Die Stadt Garbsen hatte das rund 660 Quadratmeter große Feld neben der Kita von einem Meyenfelder Landwirt gepachtet – für mindestens zehn Jahre, heißt es in der im April vom Rat beschlossenen Vorlage. Auf der neu angelegten Schotterfläche sollen 18 Parkplätze entstehen. Die Stadt plant eine asphaltierte Zufahrt für den Parkplatz von der Leistlinger Straße aus. Vorgesehen ist auch ein gepflasterter Fußweg, der Kita und Parkplatz verbinden soll. Der Ausbau soll 55.000 Euro kosten, steht in der Vorlage. Diese Arbeiten sollen ebenfalls nach rund drei Wochen beendet sein. „Dabei entstehen keine Verkehrsbeeinträchtigungen an der Leistlinger Straße“, so die Verwaltung.

Die Arbeiten für den neuen Parkplatz für die Kita in Meyenfeld beginnen: Mitarbeiter der Firma BAS richten zwei Ampeln an der Leistlinger Straße ein. Quelle: Jutta Grätz

Ortsrat hatte wiederholt Ampel gefordert

Das Thema Verkehrssicherheit an der Leistlinger Straße brennt nicht nur Eltern und Anwohnern seit Jahrzehnten auf den Nägeln: Auch der Ortsrat setzt sich seit Jahren für eine Verkehrsberuhigung ein. Die Politiker hatten wiederholt gefordert, dass dort eine Ampel aufgestellt werden soll. Die gesetzlichen Grundlagen dafür seien nicht gegeben, hatten Stadt und Region Hannover bei einem Ortstermin Ende Oktober 2018 mitgeteilt. Bereits 2016 hatte die Region als obere Verkehrsbehörde den Ratsbeschluss kassiert, an der Leistlinger Straße einen Fußgängerüberweg oder eine Ampel anzuordnen.

Um das Überqueren der Straße zu erleichtern, hatte der Stadtrat im vergangenen Jahr die Straßenverengung beschlossen. Zudem gilt seit Dezember auf beiden Straßenseiten im Eingangsbereich des Kindergartens und auf jeweils 40 Metern davor und dahinter ein absolutes Halteverbot. Die Stadt hatte die neue Parkregelung einrichten lassen und die Eltern gebeten, wegen der Verkehrssicherheit der Kinder andere Bereiche zu nutzen. Das Halteverbot hatte bei Eltern, Anwohnern und Ortspolitik viel Kritik ausgelöst.

Tempo-30-Zone verlängert

Erst vor einigen Monaten hatte die Stadt zudem die Tempo-30-Zone an der Leistlinger Straße verlängern lassen: Sie gilt ab dem Seniorenheim Haus der Ruhe bis zum Ende des Halteverbots hinter der Kita. „Die Verkehrssituation vor der Kita ist nach wie vor brisant“, sagt Ortsbürgermeister Peter Hahne. „Ich freue mich, dass die Pläne für den Parkplatz jetzt realisiert werden.“

Von Jutta Grätz