Garbsen-Mitte

Auf der Baustelle von Campus, Studentenwohnheim und Kindergarten an der Marie-Curie-Straße in Garbsen-Mitte sind am Freitag zwei Baustellencontainer aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei liegen die Einbrüche zwischen 15.30 und 21 Uhr. Es sollen Baugeräte im Wert von mehr als 15.000 Euro gestohlen worden sein. Die eingezäunte Baustelle gilt als überwacht, sowohl mit Kameras, als auch mit regelmäßig kontrollierendem Sicherheitsdienst.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Garbsen unter (05131) 7014515 in Verbindung zu setzen.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Garbsen lesen Sie hier.

Von Markus Holz