Garbsen-Mitte

Seit Mitte September ist die Walter-Koch-Straße in Garbsen-Mitte eine große Baustelle. Autofahrer und Fußgänger müssen Umleitungen nehmen. Grund ist der Bau eines Verkehrskreisels unweit der Campus-Kita. Er soll das Überqueren der Straße sicherer machen und Studentenwohnheim und Kita besser an den Verkehr anbinden. Vorgesehen sind zudem vier Zebrastreifen und Mittelinseln – ähnlich wie bei den Kreiseln am Campus. 945.000 Euro hat die Stadt für die Bauarbeiten vorgesehen. Wie jetzt bekannt wurde, steigen die Kosten um weitere 90.000 Euro.

Mehrkosten sind gedeckt

Nach Beginn der Bauarbeiten wurde belasteter Boden entdeckt, heißt es in einer Beschlussvorlage. Der Boden musste untersucht und entsorgt werden. „Diese Umstände konnten im Vorfeld nicht kalkuliert werden und sind unvorhersehbar“, so die Stadtverwaltung. Die Mehrkosten sind allerdings bereits gesichert. Beim Verlegen von Versorgungsleitungen am Campus wurde Geld eingespart, das nun eingesetzt werden kann. Die Angelegenheit dulde keinen Aufschub, so die Stadtverwaltung. Die Bauarbeiten seien für die Fertigstellung des Kreisverkehrs zwingend notwendig. Laut Stadtverwaltung soll der Kreisel im April 2021 fertig sein.

Anzeige

Lesen Sie auch

Dass die Walter-Koch-Straße sicherer werden muss, ist seit der Eröffnung der Campus-Kita in diesem Jahr immer dringender geworden. Im Juli hatten Grüne und Eltern gefordert, mit einer Ampel und einer Geschwindigkeitsbegrenzung für Autofahrer für mehr Sicherheit zu sorgen. Bislang gilt an dieser schwer einsehbaren Stelle Tempo 50.

Von Linda Tonn