Für den Sommer 2021 ist die Eröffnung des neuen Badeparks in Berenbostel geplant. Die Arbeiten dafür sind in vollem Gange. Ab sofort können interessierte Garbsener den Baufortschritt live verfolgen. Es wurde eine Baustellenkamera installiert, deren Bilder online abrufbar sind. Unter dem Link www.garbsen.de/baustellenkamera-badepark sieht man in Echtzeit, wie der Badepark von Tag zu Tag wächst. Die Bauarbeiten für das neue Schwimmbad in Berenbostel waren im Mai dieses Jahres gestartet. ton