Havelse

In der ersten Woche nach den Sommerferien hält der rote Bauwagen der Mobilen Jugendarbeit im Stadtteil Havelse. Dort ist er am Dienstag, 20. August, Donnerstag und Freitag, 22. und 23. August, von jeweils 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche von sieben bis 17 Jahren, die zu dem Spiel- und Sportangebot kommen möchten, finden ihn auf dem Pausenhof der Grundschule an der Schulstraße.

Bauwagen bietet auch Wasserbombenschlacht an

Der Wagen bringt Geschicklichkeits- und Sportgeräte, außerdem Roller, kleine mobile Rampen und Skateboard mit. Auch Freundschaftsbänder können zusammen angefertigt werden. Wenn es richtig warm ist, wird zudem eine Wasserbombenschlacht angeboten.

Das Feuerwehr-Spielmobil der Stadt Garbsen kommt am Dienstag, 27. August, sowie am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. August, ebenfalls nach Havelse. Es ist jeweils von 15.30 bis 18.30 Uhr auf dem Spielplatz an der Straße Auf der Höchte geöffnet. Kinder und Jugendliche können Spiel- und Sportgeräte kostenlos ausprobieren. aln

Von Anke Lütjens