Garbsen-Mitte

Die Rat der Stadt Garbsen tagt am Montag, 6. Dezember, zum voraussichtlich letzten Mal in diesem Jahr. Die Sitzung beginnt um 19.15 Uhr in der Aula des Schulzentrums I, Planetenring 7. Erstmals gelten die sogenannten 3-G-Bedingungen, kündigt Stadtsprecher Benjamin Irvin an. Das bedeutet: Nur genesene, geimpfte oder getestete Menschen dürfen teilnehmen. Die Tagesordnung finden Sie hier.

Lesen Sie auch: Hier können Sie sich in Garbsen aktuell auf Corona testen lassen

Das halten Bürgermeister Claudio Provenzano und Ratsvorsitzender Martin Fochler wegen der steigenden Infektionszahlen für geboten. Die 3-G-Nachweise werden am Eingang kontrolliert. „Wir empfehlen allen Teilnehmern außerdem, eine FFP2-Maske auch am Platz zu tragen und nur für Redebeiträge abzusetzen“, sagt Provenzano. Noch strengere Regeln, etwa 2G, sind bei politischen Sitzungen aus rechtlichen Gründen nicht anwendbar. Zu Beginn der öffentlichen Sitzungen haben Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, Fragen an Politik und Verwaltung zu richten.

Von Gerko Naumann