Garbsen-Mitte

Vor Millionen TV-Zuschauern singen oder als Serienstar vor der Kamera stehen – davon träumen vor allem viele junge Leute. In Garbsen können sie am Freitag und Sonnabend, 20. und 21. März, zumindest den ersten Schritt in Richtung einer möglichen Karriere gehen. Mitarbeiter der UFA Talentbase suchen bei einem Casting im Shopping Plaza in Garbsen-Mitte Talente und „neue Gesichter“ für RTL-Fernsehformate wie „Das Supertalent“, „ Deutschland sucht den Superstar“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Bei einem Casting für RTL-Shows im Shopping Plaza in Garbsen dürfen die Teilnehmer ihr Talent zeigen. Quelle: UFA Talentbase

Sänger und Schauspieler für RTL gesucht

Jeweils von 14 bis 19 Uhr können sich selbst ernannte Talente auf einer Bühne beweisen. Sogenannte Talent-Scouts beurteilen vor Ort, ob die Nachwuchskünstler tatsächlich eine herausragende Stimme oder Talent fürs Schauspielen mitbringen. „Das Casting eignet sich perfekt, um sich auszuprobieren“, teilen die Verantwortlichen mit.

Die Teilnehmer müssen einen Datenbogen ausfüllen und können Fotos von sich machen lassen. Anschließend dürfen sie sich vor der Kamera präsentieren. Für Talente und Zuschauer ist die Show kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Von Gerko Naumann