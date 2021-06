Schloß Ricklingen

Ganz Schloß Ricklingen war am Sonntag gesäumt mit 60 bunten Flohmarktständen. In ihren Vorgärten, vor den Garagen oder auf Hinterhöfen haben sich viele Anwohner am ersten großen Dorfflohmarkt beteiligt. Schon vor dem offiziellen Beginn um 11 Uhr laufen die ersten Besucherinnen und Besucher neugierig durch die Straßen. „Es ist schön, die Leute endlich mal wieder so ausgelassen zu sehen“, sagt Mitorganisatorin Ramona Kölling.

Weiße und grüne Ballons an den Einfahrten weisen den Weg zu den gebrauchten Schätzen. Viele der Käuferinnen und Käufer haben große Taschen oder Bollerwagen dabei – in der Hoffnung, fündig zu werden und um die Ausbeute gut verstauen zu können. Bei Dörthe Wilhelms bleiben besonders viele Interessierte stehen, um sich das wertvolle Porzellan mit feinem Goldrand und die verzierten Glasschüsseln anzusehen. „Mein Keller war kurz vorm Platzen“, erzählt sie.

Einnahmen sind Nebensache

Auf den Gewinn kommt es ihr wie vielen anderen Beteiligten nicht an. „Wichtig ist, dass viele mitmachen, damit für Claas einiges zusammenkommt“, sagt die 60-jährige Wilhems. Denn die Standgebühr von 10 Euro geht an den siebenjährigen Claas aus Schloß Ricklingen, der unheilbar an Muskelschwund erkrankt ist. An sieben Ständen haben die Organisatoren des Flohmarkts zusätzliche Spendendosen aufgestellt, daneben Plakate wie „Eine Chance für Claas – Schlori hält zusammen“. Die Spendendose werde immer voller, sagt Kölling.

Überall finden sich Unterstützer des siebenjährigen Claas, der schwer erkrankt ist. An ihn gehen Teile der Erlöse des Dorfflohmarkts. Quelle: Ann-Christin Weber

Nurija Nowak wollte noch mehr tun. Aus ihrer Einfahrt schallt laut Musik. Mit ihrem Nachbarn verkauft sie Kinderspielzeug, Kleidung und Spielkonsolen. „Wir möchten Claas Familie zusätzlich 50 Prozent unserer Einnahmen spenden“, sagt die 34-Jährige.

Zurück zur Normalität

Neben dem guten Zweck kommen aber auch viele Besucher und Besucherinnen, die den langen Lockdown hinter sich lassen wollen. „Es fühlt sich wie Normalität an“, sagt Franziska Baier. Ihre vierjährige Tochter hat an einem Stand einen pinkfarbenen Puppenwagen ergattern können. Darin verstaut sie kurzerhand ihr neues Spielzeug. „Sie verhandelt auch richtig, und zu Hause zeigt sie das Gekaufte dann stolz ihrem Papa“, so die Mutter.

Zur Galerie Eine Trödelmeile für den guten Zweck: Zum ersten großen Dorfflohmarkt in Schloß Ricklingen kamen zahlreiche Besucher und Besucherinnen auf der Suche nach gebrauchten Schätzen – aber auch, um für den siebenjährigen, schwer erkrankten Claas zu spenden.

Komplett lässt sich die Pandemie aber nicht ausblenden: Auch auf dem Flohmarkt gelten Abstands- und Hygieneregeln. An jedem Stand steht eine Flache Desinfektionsmittel und überall hängen Hinweisschilder zur Einhaltung der Maskenpflicht beim Verkauf an den Ständen.

Der erste große Dorfflohmarkt in Schloß Ricklingen lockt viele Besucher in das Leinedorf. Quelle: Ann-Christin Weber

Auch Ahmed Cagli, unabhängiger Bürgermeisterkandidat für Garbsen, ist nach Schloß Ricklingen gekommen. Gekauft hat er noch nichts. „Ich habe selber so viel im Keller. Ich spende lieber“, sagt er lachend. Er freue sich, einfach mal wieder mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. „Man merkt, jeder hat wieder Lust, rauszukommen“, so Cagli. Der Berenbosteler wünsche sich auch in seinem Ort mal wieder solche Aktionen.

Ramona Kölling hat die Gespräche mit den Dorfbewohnern vermisst. Wegen des Flohmarkts sind auch viele unbekannte Schloß Ricklinger auf die Straßen gekommen – und haben sogar mitgemacht. „Es haben sich viele mit Ständen beteiligt, die lange nichts mehr gemacht haben oder die neu hinzugezogen sind“, sagt sie.

Von Ann-Christin Weber