Berenbostel

Hallensport steht erst am Montag, 28. September, wieder für die rund 270 Schüler der Ratsschule auf dem Stundenplan, denn Teile der Decke in der Sporthalle sind in den vergangenen Tagen repariert worden. Dafür musste am Mittwoch ein Gerüst in der Halle aufgebaut werden. Die Sperrung ist vorerst bis Sonntag vorgesehen.

Auch Turnklub ist von Sperrung betroffen

Nach Angaben des Hausmeisters der Schule, Frank Müller, hatten sich Bleche an der Decke gelockert, die als Verkleidung für die Deckenheizung dienen. „Es bestand aber keine Gefahr“, sagte er. Am Wochenende sollen die betroffenen Stellen noch versiegelt werden. Auch der Turnklub Berenbostel (TKB) war von der Sperrung betroffen.

„Wir haben das am Dienstag voriger Woche entdeckt und den Schaden auch ins Hallenbuch für den Hausmeister eingetragen“, sagte TKB-Vorsitzende Ariane Rother. Wegen der Sperrung sind die Trainingszeiten bei der Gymnastik, Fitnesskursen, Kinderturnen, Kindertanzen sowie der Golden Girls Aktiv und Fit ausgefallen.

Von Anke Lütjens