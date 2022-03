Berenbostel

Gleich drei Kleintransporter haben Unbekannte in Berenbostel aufgebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Wagen der Marken Renault und Mercedes waren in der Zeppelinstraße, der Heinkelstraße und der Langen Straße abgestellt, als sie in der Nacht zu Montag aufgebrochen wurden. In allen drei Fällen schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangten so in die Fahrzeuge. In zwei Fällen ist das Diebesgut unbekannt, wie die Polizei Garbsen mitteilt. In einem Fall wurde nichts entwendet. Der Gesamtschaden wird bisher auf 600 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 701 4515 entgegen. Die Polizeistation Berenbostel ist tagsüber unter der Telefonnummer (05131) 463190 zu erreichen.

Von Simon Polreich