Garbsen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in das Bürogebäude einer Berenbosteler Fahrschule eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Ermittlern hebelten die Täter die Eingangstür des Hauses am Bauboulevard auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Geld und Wertsachen. Ihre Beute waren – nach ersten Ermittlungen – drei Funkgeräte und ein Beamer im Wert von etwa 580 Euro.

Zusammenhang mit weiterer Tat?

Zufall? Am Dienstag war in ein Haus in der Weberstraße eingebrochen worden. Die Polizei warnte vor weiteren Taten.

Die Polizei Garbsen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (05131) 7014515 entgegen. Auch die Polizeistation Berenbostel ist für mögliche Zeugen tagsüber unter Telefon (05131) 463190 zu erreichen.

Von Simon Polreich