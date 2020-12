Berenbostel

Die Wertstoffinsel an der Straße am Hechtkamp in Berenbostel wird auch in Zukunft nicht per Kamera überwacht. Das hat der Rat der Stadt Garbsen einstimmig entschieden – wenn auch mit spürbarem Magengrummeln.

Das brachte vor allem Berenbostels Ortsbürgermeister Gunther Koch ( CDU) zum Ausdruck. Der hatte sich zuletzt vehement für diese Maßnahme eingesetzt, weil auf dem Gelände teilweise täglich und säckeweise wilder Müll entsorgt wird, der dort nicht hingehört. In einer zum Thema Kameraüberwachung erstellten Beschlussvorlage der Verwaltung heißt es jedoch: Die Mitarbeiter im Rathaus kämen „nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis, dass dieses Vorhaben rechtlich unzulässig ist“. Es verstoße vor allem gegen die Datenschutzgrundverordnung, heißt es von den Juristen.

Das war nicht die Antwort, die sich Koch erhofft hatte. „Wir können nicht gerade sagen, dass wir damit glücklich sind. Aber wir müssen auch einsehen, dass die Rechtsabteilung der Stadt mit ihrer Einschätzung hier wohl richtig liegt“, sagte er – und schickte ein unüberhörbares „Leider!“ hinterher. Der Zustand des Platzes sei auf Dauer nicht hinnehmbar, sagte Koch. Obwohl das zuständige Entsorgungsunternehmen Aha die Stelle von montags bis freitags mindestens fünfmal pro Woche reinigen lasse, sei die Insel immer wieder völlig vermüllt.

Ortsbürgermeister betätigt sich als Mülldetektiv

Deshalb hat sich Koch selbst schon als Mülldetektiv betätigt – auf der Suche nach möglichen Verursachern. Dabei ist er sogar fündig geworden. „Mitten im wild verteilten Verpackungsmüll habe ich Zettel mit Namen und Adressen gefunden“, berichtete er den Ratskollegen. Diese habe er der Verwaltung weitergeleitet, damit die gegen die Müllsünder vorgehen könne.

So sieht es zwischen den Containern regelmäßig aus. Quelle: privat (Archiv)

Das sei aber nicht geschehen, mit der Begründung, dass Koch zwei weitere, unabhängige Zeugen liefern müsse. Diese müssten wiederum bestätigen, dass die Namen zu den Verursachern gehören. „Das ist natürlich ein schlechter Witz“, sagte Koch. „Wenn es danach geht, kann man nie jemanden belangen.“ Die CDU/FDP-Gruppe im Rat stimmte der Vorlage – wie alle anderen Fraktionen auch – dennoch zu, „weil wir keine andere Möglichkeit sehen“.

Platz wird nun auch am Wochenende gereinigt

Auch Bürgermeister Christian Grahl bedauerte, dass die Videoüberwachung Am Hechtkamp nicht möglich ist. Für die müllgeplagten Anwohner hatte er dennoch eine positive Nachricht. Die Stadt hat die Reinigung der Wertstoffinsel nun auch auf das Wochenende ausgeweitet. Dazu hat die Verwaltung ein Unternehmen aus Hannover beauftragt – das passenderweise Saubermänner heißt. Dessen Mitarbeiter räumen nun testweise auch am Sonnabend und Sonntag in Berenbostel auf. Leidtragende der Situation sind nicht zuletzt die Sportler des Turnklubs Berenbostel und des Restaurants Berenbosteler Terrassen, deren Gelände jeweils direkt an die Wertstoffinsel angrenzen.

Günther Petrak von den Unabhängigen machte noch einen weiteren Vorschlag. Aus seiner Sicht solle sich Garbsen die Landeshauptstadt Hannover zum Vorbild nehmen und sogenannte Müllsheriffs engagieren. Deren Aufgabe besteht darin, die Verursacher von wildem Müll zu ermitteln – die dann für dessen Entsorgung zur Kasse gebeten werden.

Von Gerko Naumann