Beim Thema „Wohnquartier An den Eichen“, besser bekannt als Berenbostel-Ost, geht es voran: Das Verfahren zur Vergabe der Grundstücke an Wohnungsbauunternehmen ist gestartet. Das hat die Stadt Garbsen mitgeteilt. Fünf Baufelder sollen demnach zu einem Festpreis an geeignete Investoren veräußert werden. Bewerbungsschluss für die erste Phase ist der 17. Januar 2022. Abgabeschluss für die Bebauungskonzepte ist der 21. April 2022.

Bewerben können sich Wohnungsbauunternehmen, die Mehrfamilienhäuser oder Geschosswohnungen planen. Grundstücke für Einzelgebäude oder Einfamilienhäuser werden nicht vergeben. „Unser oberstes Ziel ist die Umsetzung eines zukunftsfähigen Stadtquartiers mit hohen baukulturellen Ansprüchen an die Planung und Ausführung. Dies beinhaltet natürlich auch bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen, um so zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung in Berenbostel beizutragen“, sagt Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD).

Quartier Berenbostel-Ost soll künftigen Generationen gerecht werden

„Die Stadt Garbsen verfolgt dabei die in der neuen Leipzig Charta dargelegten gemeinwohlorientierten Ziele der integrierten Stadtentwicklung, um ein Quartier zu entwickeln, welches den Anforderungen an Bedarfe der Wohnbevölkerung und derer zukünftiger Generationen gerecht wird“, ergänzt Katharina Over, Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung und Stadtentwicklung. Für die Konzeptvergabe spricht laut Over vieles. „Entscheidende Vorteile dieser Verfahrensart sind zum einen die Kontrolle über den Grundstückspreis, welcher zuvor mit gutachterlicher Unterstützung von der Stadt festgelegt wurde“, sagt sie.

Die Auswahl von investierenden Bauunternehmen mit geeigneten Konzepten läuft in zwei Stufen ab. Die erste Phase, bei der auf Grundlage eingereichter Referenzen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen bewertet wird, dient der Ermittlung der qualifiziertesten Bewerber und beschließt den Teilnehmerkreis für die zweite Phase. Dieser anschließende Verfahrensschritt ermöglicht es, den zuvor ausgewählten Teilnehmern entsprechende Bebauungskonzepte für die gewünschten Baugrundstücke vorzulegen. Dieser werden auf Grundlage von festgelegten Kriterien von einem Auswahlgremium bewertet. Die empfohlenen Teilnehmer werden danach zu weiteren Kaufvertragsverhandlungen eingeladen, kündigt Over an.

In dem Baugebiet sollen parallel zur Wreschener Allee zwischen den Straßen Auf dem Kampe und Dorfstraße bis zum Jahr 2035 in sechs Bauabschnitten auf 24 Hektar bis zu 1200 Wohnungen entstehen. Bis zuletzt haben Anwohner, die sich zur Bürgerinitiative gegen das Baugebiet Berenbostel-Ost zusammengeschlossen haben, gegen die Pläne protestiert. Sie befürchten unter anderem, dass die geplanten vier- und fünfstöckigen Häuser optisch nicht zu den bestehenden Einfamilienhäusern passen.

