Der Bau der Wohnhäuser im neuen Baugebiet Berenbostel-Ost hat noch nicht einmal begonnen, dennoch macht die CDU-Fraktion im Ortsrat schon einen Vorschlag für einen Straßennamen. In einem Antrag fordert sie, eine Straße nach dem 2015 verstorbenen Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu benennen.

Bei der Feier zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges habe der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch einmal auf Weizsäckers wichtige Rede von 1985 verwiesen, so Fraktionssprecher Hendrik Dannenbrink und Ortsbürgermeister Gunther Koch.

Darin hatte von Weizsäcker den 8. Mai 1945 als einen Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus bezeichnet und die Verantwortung nachfolgender Generationen thematisiert. Zudem sei von Weizsäcker 1989 ohne Gegenkandidaten zu seiner zweiten Amtszeit gewählt worden, schreiben die Garbsener CDU-Politiker. Das sei einmalig.

Antrag 2015 gescheitert

Es ist bereits der zweite Vorstoß im Ortsrat Berenbostel, dem Altbundespräsidenten in Garbsen ein Denkmal zu setzen. 2015 hatte die CDU vorgeschlagen, die Straße am Hechtkamp in Richard-von-Weizsäcker-Straße umzubenennen. Dazu waren auch die Anlieger der Straße befragt worden.

Die meisten von ihnen hatten sich dagegen ausgesprochen – nicht wegen der Person von Weizsäckers, sondern weil die Adressänderung zu hohe Kosten verursacht hätte. Die meisten Anlieger an der Straße sind Gewerbetreibende. Daraufhin war der Antrag zurückgezogen worden.

Von Weizsäcker war von 1984 bis 1994 Bundespräsident, zuvor von 1981 bis 1984 Regierender Bürgermeister von Berlin.

Von Linda Tonn