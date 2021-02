Berenbostel

Wer auf der B6 in Richtung Neustadt unterwegs ist, sollte abends extrem vorsichtig fahren: Am Drive-In von McDonald’s staut sich der Verkehr. Regelmäßig stehen Fahrzeuge bis auf die Bundesstraße, weil die kurze Wartespur am Schnellrestaurant nicht alle Kunden aufnehmen kann.

Schnell noch eine Kleinigkeit zu essen einladen, bei Shell tanken oder bei Jawoll shoppen: In Berenbostel kurz vor der Kreuzung Rote Reihe müssen diese Kunden alle dieselbe Ausfahrt von der B6 nehmen. Was im Normalfall gut funktioniert, kann zu Spitzenzeiten – beispielsweise am Wochenende und zum Feierabend – zu Problemen führen. Auf der rechten Spur stockt der Verkehr. Wer vorbeifahren will, muss sich links einfädeln oder warten.

Polizei: „Kein Unfallschwerpunkt“

Das Problem tritt seit Corona häufiger auf als vorher, weil McDonald’s nur außer Haus verkaufen darf. Bereits sieben bis acht wartende Autos führen dazu, dass sich der Verkehr bis auf die B6 zurückstaut. Die Folge: Genervte Autofahrer, Fahrradfahrer, die von wartenden McDonald’s-Kunden übersehen oder ausgebremst werden, im schlimmsten Fall sogar Unfälle. „Einen Unfallschwerpunkt haben wir dort aber nicht“, sagt Kriminalhauptkommissar Stephan Kittelmann vom Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Garbsen.

Es komme jedoch immer wieder zu Problemen, wenn der Drive-in stark frequentiert und das Verkehrsaufkommen hoch sei. Es bildeten sich Staus, und es komme zu Auffahrunfällen. „Aber in dem Bereich sind nur 50 Stundenkilometer erlaubt, und wer sein Fahrverhalten den Umständen anpasst, sollte in keine gefährliche Situation geraten.“

Bei sieben bis acht Fahrzeugen ist die Wartespur voll, der Verkehr staut sich zurück auf die B6. Quelle: Gert Deppe

Unfall mit Folgen im Dezember

Im Dezember allerdings kam es zu einem Zusammenstoß mit Folgen. Eine Autofahrerin musste nach einem Auffahrunfall ins Krankenhaus eingeliefert werden, eine zunächst scheinbar harmlose Verletzung stellte sich als schwer heraus. Der Unfall führte zu Gesprächsstoff. „Die schwere Verletzung hatte unterschiedliche Ursachen; das war eine absolute Ausnahme“, erläutert Kittelmann.

Bestellt werden darf auch im Restaurant

„Zurzeit ist das hier eine besondere Konfliktsituation“, sagt David Ehmann, Geschäftsführer der McDonald’s-Filiale. „Hin und wieder staut sich das zurück. Wir haben da ein Auge drauf“, sagt er. Ehmann hat seine Mitarbeiter angewiesen, bei Bedarf zu reagieren und Fahrzeuge auf den eigenen Parkplatz umzuleiten. Denn Speisen und Getränke können auch im Innenbereich bestellt und abgeholt werden. Gegessen werden aber darf auf dem Gelände nicht – das gilt auch für Drive-in-Kunden. „Ein Dauerzustand ist das alles natürlich nicht“, sagt Ehmann. Wie alle Gastronomen hofft er auf eine baldige Rückkehr zum Normalbetrieb.

Von Gert Deppe