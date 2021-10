Berenbostel

Die Polizei in Garbsen sucht einen gewalttätigen Taxifahrer. Der Unbekannte war in der Nacht zu Sonnabend gegen 4.15 Uhr mit einem 18-jährigen Stelinger am Birkenweg in Berenbostel in Streit geraten. Nach Angaben der Ermittler ging es dabei um eine offene Rechnung.

Der Taxifahrer soll von seinem Gast zu viel Geld gefordert und anschließend auf ihn eingeschlagen haben. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Die Beamten ermitteln nun wegen versuchter räuberischer Erpressung gegen den Taxifahrer. Zeugen melden sich auf der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann