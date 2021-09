Berenbostel

Die Gäste sind geladen, mehr als 900 Freikarten verteilt: Mit einer großen Feier sollte am Donnerstag, 9. September, der neue Badepark in Berenbostel eröffnet werden und einen Tag später der Schwimmbetrieb starten. Doch daraus wird nichts. Am Mittwoch, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, teilte die Stadt mit, dass der Termin verschoben werden muss – auf unbestimmte Zeit.

„Die letzten entscheidenden Arbeiten sind Stand heute noch nicht ganz abgeschlossen“, informierte Bad-Projektleiter Joachim Berle von der Stadt Garbsen. „Deshalb kann der Schwimmbadbetrieb noch nicht starten“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Stadt. Und der Grund? „Die letzten technischen Voraussetzungen für einen sicheren und reibungslosen Betrieb müssen erst noch abschließend erfüllt werden.“

Hinter den Kulissen des Badeparks brodelt es

Hinter den Kulissen brodelt es aber. Der Unmut über den verpatzten Starttermin richtet sich dabei vor allem gegen eine Firma, die mit ihren Arbeiten nicht termingerecht fertig geworden ist. Welche das ist und um welche Arbeiten es sich genau handelt, will die Stadt nicht sagen. An den benötigten Teilen fehlt es jedenfalls nicht – nur am Arbeitstempo. Offiziell heißt es: Man befinde sich „im engen Austausch mit dem Unternehmen, das seine Arbeiten gerade zu Ende führt“. Projektleiter Berle: „Alle anderen technischen Gewerke sind fertiggestellt, das Projektmanagement ist im Plan, sodass die Eröffnung stattfinden kann, sobald die Abschlussarbeiten fertiggestellt sind.“

Auf ein anderes Unternehmen will die Stadt auf den letzten Metern nicht mehr ausweichen. „Wir sind uns einig, den letzten Schritt mit dem Unternehmen zügig gemeinsam zu gehen“, so der Projektleiter der Stadt.

Für Garbsen hängt viel an dem anberaumten Termin. Jetzt alles umwerfen zu müssen, ist für die Stadt bitter. „Die kurzfristige Absage ist sehr bedauerlich. Die ganze Stadt hatte sich sehr auf die Eröffnung gefreut“, sagt Pressesprecher Benjamin Irvin.

Freikarten sollen ihre Gültigkeit behalten

Und wie geht es nun für Gäste und Besucher weiter? Allein für Freitag und Sonnabend, 10. und 11. September, wurden bereits 900 Freikarten gebucht. „Die Einladungen zur offiziellen Eröffnungsfeier behalten ihre Gültigkeit“, betont der Sprecher. „Sobald feststeht, wann die Feier möglichst kurzfristig nachgeholt werden kann, sollen alle Gäste persönlich informiert werden“, verspricht die Stadt. Auch die gebuchten Freikarten sollen ihre Gültigkeit behalten.

Auf einen neuen Eröffnungstag will sich niemand in der Verwaltung festlegen – vermutlich auch, um nicht erneut die Schmach einer Absage erleben zu müssen. „Auch hierfür nennen wir sobald wie möglich einen neuen Termin“, so Irvin. Hinter vorgehaltener Hand ist eher von ein bis mehreren Wochen als von Tagen die Rede.

Grahl: „Probleme im Verhältnis Mensch und Maschine“

Bürgermeister Christian Grahl (CDU) hatte bereits in der Ratssitzung am Montagabend Schwierigkeiten beim Betrieb des Badeparks eingeräumt. Da ging es um die Bedienung der Technik. „Wir merken bei der Vorbereitung, dass es noch Probleme beim Verhältnis zwischen den Menschen und den Maschinen gibt“, sagte er. Der Übergang von der veralteten Technik aus dem abgerissenen Badepark beziehungsweise aus dem Hallenbad am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst zu der hochmodernen Anlage im Keller des neuen Badeparks sei für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gewaltige Herausforderung. Niemand wolle das Personal überfordern. Darum gebe es Überlegungen, die bereits veröffentlichten Öffnungszeiten anfangs zu kürzen. Dass die Technik nicht fertig wird und die Eröffnung wackelt, sagte Grahl am Montag nicht. Er hatte wie viele offenbar gehofft, den feierlichen Termin vor der Kommunalwahl am Sonntag noch irgendwie halten zu können.

Von Simon Polreich und Gerko Naumann