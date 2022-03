Berenbostel

Dirk Baumung geht einen Schritt auf die kleine Kamera zu, die vor ihm auf einem Tisch steht. Für den Bruchteil einer Sekunde ist er auf einem Display zu sehen, das nur etwas größer ist als ein übliches Navigationssystem fürs Auto. Schon meldet sich das Gerät mit einem schrillen Piepton. „Sehen Sie, es funktioniert“, sagt Baumung zufrieden. Er ist für das Unternehmen Axion tätig, das diese per Kamera gesteuerten Abbiegeassistenten für das Land Niedersachsen entwickelt hat.

Unscheinbar: Die kleine Kamera am Fenster ist das einzige Teil, das von außen zu sehen ist. Quelle: Gerko Naumann

Althusmann: Land Niedersachsen will Vorbild sein

Von deren Wirksamkeit hat sich der niedersächsische Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) in einer Halle der Straßenmeisterei Berenbostel an der Bundesstraße 6 überzeugt. Er erinnert daran, dass in Deutschland pro Jahr rund 140 Menschen bei Unfällen beim Abbiegen schwer verletzt oder sogar getötet werden. Deshalb habe er schon 2019 beschlossen, die Fahrzeuge der Landesstraßenbaubehörde mit Abbiegeassistenten nachrüsten. „Wir wollen damit auch ein Vorbild für andere öffentliche Bereiche und private Unternehmen sein“, sagt Althusmann in Berenbostel.

80 Unimogs und 75 Lastwagen seien deshalb mit Kamera und Display bestückt worden – für etwa 321.000 Euro. „Das Geld ist gut angelegt, das System kann im besten Fall Leben retten“, sagt der Minister. Das Land sei mit der Investition früher dran als gesetzlich gefordert. Die EU-Kommission hat 2019 verpflichtende Abbiegeassistenten für Busse und Lastwagen beschlossen – bei neuen Fahrzeugtypen ab 2022, für alle neuen Lkw und Busse dann ab 2024.

Neuerung in mehr als 100 Fahrzeugen: Dirk Baumung (rechts) vom Hersteller Axion erklärt Verkehrsminister Bernd Althusmann die Funktion des Abbiegeassistenten. Quelle: Gerko Naumann

Und so funktioniert das neue System der Fahrzeuge der Straßenmeistereien genau: Die Kamera deckt einen Bereich von 2,5 mal 8 Metern ab. Das ist der sogenannte tote Winkel. Nähert sich dort ein Radfahrer oder eine Radfahrerin dem Lastwagen, erfasst das optische System diesen und löst akustischen Alarm aus – zudem blinkt eine LED-Anzeige. „Allerdings reagiert der Assistent nur, wenn der Fahrer den Blinker nach Rechts gesetzt hat oder langsamer als 30 Kilometer pro Stunde fährt“, erklärt Baumung. Anderenfalls würde das Gerät im normalen Straßenverkehr zu oft auslösen und würde den Fahrer irritieren.

„Ein Gewinn für uns Fahrer“

Und was sagen die Menschen, die das System schon seit einiger Zeit im Alltag nutzen? „Tadellos“, sagt Michael Warmbold, der seit 1995 für die Straßenmeisterei Berenbostel arbeitet und zumeist am Steuer eines 13,5 Tonnen schweren Unimogs sitzt. „Natürlich haben wir auch bisher immer ganz genau hingesehen beim Abbiegen, aber ein mulmiges Gefühl war wegen des toten Winkels immer da“, so Warmbold. „Das ist wirklich ein Gewinn für uns Fahrer.“

„Ein Gewinn für uns Fahrer“: Michael Warmbold von der Straßenmeisterei Berenbostel zeigt das Display des Abbiegeassistenten in einem Unimog. Quelle: Gerko Naumann

Feuerwehr ist mit Assistenten sehr zufrieden

Das bestätigt auch Garbsens Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker. Etwa 15 ältere Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen der Feuerwehren in Garbsen sind seit 2020 mit Abbiegeassistenten nachgerüstet worden. Dafür hat die Stadt Garbsen 45.000 Euro ausgegeben. Bei den neu angeschafften Fahrzeugen ist diese Technik ohnehin vorhanden. „Die Kameradinnen und Kameraden geben mir zu dem System ausschließlich positive Rückmeldungen“, sagt Kreinacker und ergänzt: „Im Stadtgebiet muss man mit so großen Fahrzeugen schon sehr aufpassen, vor allem auf Kinder und Radfahrer.“