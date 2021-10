Berenbostel

Sie sind Junghandwerker und gehören zu den Besten ihrer Zunft in Niedersachsen: 19 Gesellen aus fünf Gewerken sind am Montag zum Leistungswettbewerb der Bauberufe angetreten. Als Arena fungieren die Bauhallen im Campus Handwerk am Seeweg in Berenbostel. Die Entscheidungen fällt die Jury erst am Montagabend.

Zimmerer, Maurer, Betonbauer und Fliesenleger waren in Berenbostel angetreten. Die Straßenbauer trafen sich in Mellendorf. In diesem Jahr nahmen ausschließlich Männer teil, alle zwischen 19 und 26 Jahren. „Am Leistungsentscheid dürfen Gesellen teilnehmen, die ihre Prüfung mit mindestens ’gut’ abgeschlossen haben und die zum Zeitpunkt der Gesellenprüfung nicht älter sind als 27 Jahre“, sagt Claudia Klemm. Die Abteilungsleiterin des Baugewerbe-Verbandes Niedersachsen richtet den Wettstreit aus. „Diese Nachwuchskräfte sind wichtige nationale und internationale Botschafter für das Handwerk“, sagt Klemm.

Zu den Begabtesten gehört Dilshad Murad Shahin aus Hannover. Hochkonzentriert misst der 22-jährige Fliesenleger Abstände und Winkel, zeichnet einen Verlegeplan – sechs Stunden hat er Zeit für sein Fliesenbild im sogenannten Intarsienschnitt. Die Uhr tickt. Shahin schneidet Fliesen, richtet sie aus, um sie später im Dünnbettverfahren zu verlegen. Im Mittelpunkt des Bildes soll eine 21 stehen.

Zur Galerie Am Campus Handwerk in Garbsen treffen sich Gesellen aus ganz Niedersachsen zum Leistungswettbewerb in den Bauberufen. Beim Projekt „Profis leisten was“ treffen sich die besten Junghandwerker ihrer Zunft.

Gesellen zeigen Leistungen auf höchstem Niveau

Der junge Mann, der 2016 aus dem Irak nach Deutschland kam, hat seine Ausbildung bei Methe Fliesen in Hannover mit Bestnoten absolviert. „Eigentlich wollte ich Maurer werden“, berichtet Shahin, „nach einem vierwöchigen Praktikum habe ich mich für die Fliesenlegerlehre entschieden.“ Der Beruf sei zwar anstrengend, es sei jedoch schön zu sehen, was man abends geschafft habe, sagt er. „Shahin arbeitet wie alle hier auf höchstem Niveau“, sagt Gerd Körber aus Berenbostel, Mitglied der Prüfungskommission. „Die Unterschiede sind nur klein, und die Bewertung ist nicht einfach.“

Besonders erfreulich sei es, dass wie Shahin mittlerweile viele junge Menschen mit Migrationshintergrund eine Ausbildung im Handwerk absolvierten“, sagt Claus Zimmermann, Vorsitzender der Prüfungskommission, und Fliesenlegermeister mit eigenem Betrieb in Sehnde. „Diese Auszubildenden sind hochmotiviert – das merkt man“, sagt er. „Und sie haben eine hervorragende Perspektive.“

Finale steigt 2022 in Shanghai

Schräg gegenüber kämpfen sechs Gesellen aus dem Maurerhandwerk gegen die Uhr. Ihr Auftrag: eine Mauer, die ein Fenster als Ziermauerwerk zeigt, ergänzt um einige versetzte Pfeiler. „Das haben wir hier im Fertigungs- und Bildungszentrum schon trainiert“, berichtet Tim Hakemeyer. Der 22-Jährige hat beim Bauunternehmen Lorenz in Hannover-Hainholz gelernt, im Zeugnis steht eine 1,1. „Aber der Zeitdruck bei diesem Wettbewerb ist schon hoch“, sagt er, schaut nur kurz auf. In insgesamt sieben Stunden muss alles fertig sein.

Die Sieger aus dem Landeswettbewerb treten Mitte November im Erfurt auf Bundesebene an. Wer dort überzeugt, ist für den Europa-Wettkampf nominiert. Im Oktober 2022 werden sich die weltbesten Junghandwerker bei den sogenannten World Skills in Shanghai messen.

Von Jutta Grätz