Garbsen-Mitte

Romanfans werden es wissen: Nach „Glanzvolle Zeiten“ und „Stürmische Zeiten“ ist vor Kurzem der dritte Teil der sogenannten Gutshaus-Saga erschienen. Darin schildert Autorin Anne Jacobs die wechselvolle Geschichte rund um das Gutshaus Dranitz in Mecklenburg-Vorpommern und seiner Bewohner. Am Donnerstag, 26. März, stellt Jacobs ihr Buch „Zeit des Aufbruchs“ in der Stadtbibliothek Garbsen vor. Diese Lesung ist der Auftakt ihrer Lesereise im Raum Hannover.

Familiengut soll Wellnesshotel werden

Seit 2017 begeistert die Autorin nach dem großen Erfolg von „Die Tuchvilla-Saga“ mit der Gutshaus-Trilogie um die Protagonistin Franziska. Diese muss im Zweiten Weltkrieg als junge Frau ihre geliebte Heimat und das Familiengut Dranitz an der Müritz verlassen. Im Jahr 1990 kehrt Franziska mit ihrer Familie zurück, um aus dem Gutshaus ein Wellnesshotel zu machen.

Doch das neu eröffnete Restaurant läuft nicht richtig gut, und bei Bauarbeiten im Keller tritt ein Fund zutage, der längst Vergangenes wieder lebendig werden lässt. Die folgende archäologische Grabung an den Überresten des alten Klosters bringt die Familie in finanzielle Schwierigkeiten und gefährdet auch die endgültige Hoteleröffnung.

Mehr als 20 Romane veröffentlicht

Die in Niedersachsen geborene Autorin lebt mittlerweile im Taunus. Nach dem Staatsexamen als Gymnasiallehrerin arbeitete sie in einer Buchhandlung und begann nach eigenen Angaben mit „vorsichtigen Schreibversuchen“. Inzwischen hat sie mehr als 20 Romane unter mehreren Pseudonymen veröffentlicht und arbeitet ausschließlich als Schriftstellerin. Anne Jacobs ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Info: Die Lesung beginnt am Donnerstag, 26. März, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Garbsen, Rathausplatz 13. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Reservierungen sind unter Telefon (0 51 31) 70 71 70 und per E-Mail an stadtbibliothek@garbsen.de möglich. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten sind an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Wulfs Bücherbörse im Shopping Plaza, Juwelier Meyerhoff in Osterwald, Elektro-Stein in Havelse, Homeyers Hof in Horst und in der Stadtbibliothek am Rathausplatz 13.

Von Gabriele Gerner