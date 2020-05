Stelingen

Noch ist die Freude bei Heiko und Sarah Wagner ein wenig verhalten. Ab Montag, 11. Mai, wird in Niedersachsen die Gastronomie schrittweise wieder erlaubt – und auch die Betreiber des Sporthofs Stelingen dürfen ihr Restaurant öffnen. Doch dann werden wie in Supermärkten, beim Friseur oder im Bus auch in dem gemütlichen Gastraum Regeln gelten: Abstand halten zum Tisch nebenan, Hände desinfizieren, Personalien angeben. „Es wird nicht so, wie es vor Corona war“, sagt Heiko Wagner. Alles fühle sich ein wenig beklemmend an.

Abholservice seit zwei Wochen

Hinter dem Paar liegen einige aufreibende Wochen. Anfang März wurden die ersten Feiern abgesagt, da waren die Restaurants noch nicht einmal offiziell geschlossen. Dann kamen die Verordnungen vom Land, und im Sporthof blieb die Küche kalt. Der festangestellte Koch musste zu Hause bleiben. Seit zwei Wochen bieten die Betreiber einen Abholservice an und wollen ihn auch nach der Öffnung weiterführen. „Das kam sehr gut an“, sagt Sarah Wagner. „Wir bekommen viel Unterstützung im Ort und auch von unserem Verpächter, dem Schützenverein.“ Doch allein von den Abholungen könne man nicht leben.

„Gemischte Gefühle“ habe sie, wenn sie an die Öffnung denke, sagt Sarah Wagner. „Wir wissen noch nicht 100-prozentig, was auf uns zukommt.“ Täglich werden die Gastronomen von ihrem Unternehmerverband, der Dehoga, informiert. Er hat Empfehlungen für die Wiedereröffnungen herausgegeben – und die reichen von Desinfektionsspendern am Eingang über Regeln für die Toiletten bis hin zum Verzicht auf Salz- und Pfefferspender und eine Speisekarte.

Im Gastraum ist die Anzahl der Tische halbiert worden, damit die Gäste mit Abstand zueinander essen können. Quelle: Linda Tonn

Abstand zwischen den Tischen

„Ich habe die Anzahl der Tische um die Hälfte reduziert“, sagt Gastronomin Wagner. „Wir werden ausschließlich Reservierungen entgegennehmen und dann Pläne erstellen, wie wir die Gäste platzieren.“ Etwa 40 bis 50 Personen werden wohl im Gastraum und auf den Terrassen Platz nehmen können – in Kleingruppen, denn Feiern wird es vorerst nicht geben. „Wir müssen auch schauen, dass wir nicht so viele Aushilfen beschäftigen, damit es kein Gedränge am Tresen gibt.“

Natürlich sei eine Öffnung nötig und wichtig, sagt sie. „Ich spüre aber auch eine große Verantwortung gegenüber den Gästen.“ Das Gastronomenpaar hofft auf das Verständnis und die Geduld der Gäste, wenn sie etwa warten müssen oder nicht zur gewünschten Zeit einen Platz bekommen. „Sie müssen einfach mitmachen und auch Kompromisse eingehen“, sagt Heiko Wagner. Es werde noch nicht so sein, dass man sich im Sporthof schon mit Nachbarn zum Feiern treffen könne.

Eigentlich waren die Bücher im Mai und Juni gut gefüllt. Im Sporthof sollte zum 1. Mai gefeiert werden, auch das Sommerfest im Dorf wollten die Wagners, die das Restaurant im Sommer 2018 übernommen hatten, bereits zum zweiten Mal ausrichten.

Feiern werden verschoben

„Wir leben von den Familienfeiern, von Taufen, Konfirmationen, Trauerfeiern und auch von Vereinstreffen und Kegelabenden“, sagt Sarah Wagner. Das werde auch weiterhin fehlen. Einige Gäste hätten aber schon angekündigt, dass sie geplante Feiern, etwa zu runden Geburtstagen, nachholen wollen – sobald die Kontaktbeschränkungen noch weiter gelockert sind. „Dann wird anstelle des 60. Geburtstags einfach ein 61. groß gefeiert“, so Gastronomin Wagner. „Wir hoffen, dass wir so lange durchhalten können.“

Von Linda Tonn