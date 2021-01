Berenbostel/Garbsen

Mit einem Blutalkoholwert von 1,13 Promille hat ein 79-Jähriger am Sonnabend einen Unfall in der Eichendorffstraße in Berenbostel verursacht. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, war er gegen 11.30 Uhr beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Den Angaben zufolge hatte der Mann die Vorfahrt missachtet. Der geschädigte Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Der Unfallverursacher musste mit auf die Wache. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, zudem musste er seinen Führerschein abgeben. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Polizei verhängt Fahrverbote

Auch bei weiteren Kontrollen am Wochenende zogen die Polizisten betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr. Am Freitagabend hielten sie gegen 22.20 Uhr einen 23-jährigen Seelzer in seinem Pkw auf der Berenbosteler Straße an. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,6 Promille. Auf den Fahrer kommt nun ein Verfahren zu. Zudem muss er mit einem Monat Fahrverbot und mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.

Am Sonnabendabend gegen 3 Uhr hielten die Beamten einen Autofahrer in der Osterwalder Straße an. Der 41-Jährige stand unter Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,84 Promille. Auch er muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.

Von Linda Tonn