Berenbostel

Ein 48-jähriger Mann aus Neustadt hat in der Nacht zu Sonntag betrunken einen Unfall in Berenbostel verursacht. Gegen 3 Uhr fuhr er auf der Straße Im Rehwinkel über eine Verkehrsinsel, teilt die Polizei in Garbsen mit. Dabei knickte sein Wagen zwei Bäume und zwei Verkehrsschilder um. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass Mann nicht mehr weiterfahren konnte.

Ein Streifenwagen war nur wenige Sekunden später am Unfallort. Zeugen hatten kurz zuvor bei der Polizei angerufen und berichtet, dass ein Wagen in Schlangenlinien auf der Autobahn in Richtung Garbsen unterwegs sei. Der Unfallfahrer, den die Beamten antrafen, wirkte laut Polizei „völlig desorientiert“; ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen, sein Auto abgeschleppt. Der 48-Jährige wurde mit einem Taxi nach Hause gebracht. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Allein der Schaden an der Verkehrsinsel wird auf 1500 Euro geschätzt.

Polizei stoppt betrunkene Frau auf B 6

Wenige Minuten vor diesem Unfall hatten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle bereits eine betrunkene Autofahrerin auf der B 6 angehalten. Die 37-Jährige aus Garbsen ignorierte die Zeichen der Beamten zunächst. Später gab sie an, nicht gewusst zu haben, dass diese Signale ihr galten. Den Polizisten fiel bei der Kontrolle auf, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Die Frau musste mit zur Wache kommen. Ihr wurde Blut abgenommen, und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Von Gerko Naumann