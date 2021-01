Garbsen-Mitte/Berenbostel

Die Polizei Garbsen hat in der Nacht zu Donnerstag einen 54-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, gegen 1.25 Uhr ein Auto an der Straße Rübezahlhof in Garbsen-Mitte aufgebrochen zu haben. Ein aufmerksamer 22-jähriger Zeuge hatte die Beamten gerufen, nachdem er die Alarmanlage eines Autos gehört hatte und sah, dass sich eine offenbar angetrunkene Person an einem BMW zu schaffen machte.

Mutmaßlicher Dieb landet in der Ausnüchterungszelle

Die Polizisten trafen den Verdächtigen am Tatort an, zu dem er nach einer kurzen Flucht offenbar zurückgekehrt war. An dem BMW war ein Fenster eingeschlagen. Der Beschuldigte aus Garbsen hatte eine fremde Geldbörse, alkoholische Getränke und eine Decke bei sich. Gegenüber den Polizisten gab er an, dass er all diese Gegenstände gestohlen habe. Um weitere Straftaten zu verhindern, brachten die Beamten den betrunkenen Mann in eine Zelle, in der er die Nacht verbrachte. Gegen ihn wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt.

Wegen des gleichen Straftatbestands ermittelt die Polizei auch in einem Fall, der sich in Berenbostel abgespielt hat. In der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, brachen Unbekannte dort die Hecktür eines Kleintransporters auf. Dieser war an der Dorfstraße geparkt. Aus dem Firmenfahrzeug stahlen die Täter hochwertige Werkzeuge im Wert von rund 15.000 Euro.

Zeugen sollen sich melden

Die Polizei sucht zu beiden Taten Zeugen. Die melden sich unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15.

Von Gerko Naumann