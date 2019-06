Berenbostel

„In the Mood“, „Sing, Sing“, „Chattanooga Choo Choo“ und „I don’t mean a Thing...“ – wer kennt diese Titel nicht? Die Big Band Berenbostel spielt diese Klassiker bei der vierten Swing-Night in Hesses Ziegeleischeune am Sonnabend, 15. Juni. Die beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Big Band Berenbostel ist vielfach ausgezeichnet und gehört schon seit vielen Jahren zu den besten deutschen Jugendbigbands.

Das Orchester unter Leitung von Bodo Schmidt bedient stilistisch ein breit gefächertes Repertoire und spielt an diesem Abend ausschließlich tanzbaren Swing. Zuhörer und auch begeisterte Swingtänzer dürfen sich auf bekannte Titel legendärer Bigbands freuen – von Benny Goodman und Glenn Miller über Tommy und Jimmy Dorsey bis zu Count Basie und Duke Ellington. Aber auch jüngere deutsche Swing-Musiker wie Roger Cicero kommen zu Wort. Gesangssolisten des Swing-Abends sind die Big-Band-Sänger Greta Söderberg und Johannes Bahnowski.

Tanzen ist ausdrücklich erwünscht. Daher geben ab 19 Uhr Lisa Kim und Philipp Spintge für die, die Lust auf den heute so modernen Lindy-Hop-Tanzschritt wie in den Dreißigerjahren haben, einen kostenlosen Tanzworkshop. Bereits bei den vorigen Swing-Nights haben sich die Gäste von der Musik, die ihre goldene Zeit im Nordamerika der Zwanziger- und Dreißigerjahre hatte, anstecken lassen. Und auch den Musikern war die Freude förmlich anzumerken, wenn sie, wie in einem Jazzclub in den Dreißigern, ihre Musik für fröhlich swingende Tänzer spielen.

Karten kosten 12, ermäßigt 10 Euro. Reservierungen sind unter Telefon (01 77) 9 60 12 73 und www.jazzclub-garbsen.de möglich.

Von Anke Lütjens