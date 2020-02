Berenbostel

Von den Großen lernen – so lautet die Devise der Big Band Berenbostel. Und so haben die Musiker zum wiederholten Male eine professionelle Band für ein Doppelkonzert nach Garbsen eingeladen. Am Sonntag, 16. Februar, ist die Studiobigband der Musikhochschule Hannover in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Ludwigstraße 4, zu Gast.

Die Musiker der Studiobigband unter der Leitung von Jonas Schön-Philbert vereint die besten Jazzstudenten der Musikhochschule in einem modernen Jazzorchester. Die Band arbeitet regelmäßig mit renommierten Dozenten wie Joe Gallardo, Julia Hülsmann, Lutz Krajenski, Ed Partyka und Alexander von Schlippenbach.

Hochkarätig besetzte Doppelkonzerte der Big Band Berenbostel mit anderen Big Bands sind ein fester Bestandteil des jährlichen Konzertprogramms. Zu Gast waren bereits unter anderem die Fette Hupe Hannover und die Hannover Bigband. Sie brachten im Zusammenspiel mit den jungen Musikern aus Berenbostel viele Facetten moderner Big-Band-Musik zum Klingen.

„Die interessante Gegenüberstellung von der ambitionierten Jugend-Big-Band aus Garbsen und den angehenden Profis der Hochschul-Big-Band aus Hannover verspricht ein anregendes Konzerterlebnis für das Publikum“, sagt Leiter Felix Maier.

Das Konzert am Sonntag, 16. Februar, beginnt um 17 Uhr. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Die Karten kosten an der Abendkasse 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Von Linda Tonn