Schloß Ricklingen

Felix Maier ist gut gelaunt, die Vorfreude ist ihm anzusehen. Der Leiter der Big Band Berenbostel darf mit seinen Musikern nach fast eineinhalb Jahren endlich wieder vor Publikum auftreten. „Die Erleichterung ist bei allen natürlich riesig, dafür proben wir schließlich seit Monaten unter Corona-Bedingungen“, sagt er.

Außergewöhnlich wird aber nicht nur das Gefühl, wieder live auf einer Bühne zu stehen. Auch die dafür gewählte Kulisse ist etwas Besonderes. Es handelt sich nämlich um den Bestattungshain der Garbsener Humanisten in Schloß Ricklingen – also um einen Friedhof. Dort ist das Konzert für Sonntag, 20. Juni, geplant.

Die Idee zu der Zusammenarbeit hatte Karl-Otto Eckartsberg von den Humanisten schon vor Monaten. Er hatte in der HAZ/NP Garbsen einen Bericht darüber gelesen, dass die Big Band, die sich aus Schülerinnen und Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Berenbostel zusammensetzt, ihre Fans um Unterstützung bat, weil wegen der ausbleibenden Auftritte in der Corona-Pandemie auch die Einnahmen fehlen. „Damals habe ich Herrn Maier einfach mal angerufen. Und jetzt ist das Konzert endlich möglich“, sagt Eckartsberg.

Musik im Grünen: So sieht der Waldbestattungshain der Humanisten aus. Quelle: Gerko Naumann

Dass nun ausgerechnet auf einem Friedhof gespielt wird, sei zumindest für die Humanisten nicht ungewöhnlich, versichert Eckartsberg. „Das passt genau zu unserer Philosophie. Leben uns Tod gehören zusammen, Trauer und Freude sind für uns kein Widerspruch.“

Bis zu 500 Personen erleben die Big Band live

Und so darf sich das Publikum in der grünen Umgebung hinter dem städtischen Friedhof am Lönsweg auf zwei launige Stunden freuen, wie die Veranstalte versprechen. „Bis zu 500 Personen sind trotz der Auflagen kein Problem“, sagt Eckartsberg. Bis zum Platz sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Maske tragen, genug Platz, um Abstand zu halten, gibt es auf dem Gelände. Der Eintritt zu dem Konzert ist kostenlos, die Veranstalter bitten aber „um großzügige Spenden für die jungen Musiker“, sagt Eckartsberg. Die Humanisten kümmern sich um die Verpflegung und bieten kalte und warme Getränke sowie Bratwust vom Grill an.

Der Verband hat mit dem Bestattungshain innerhalb weniger Monate eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben. Auf dem Gelände sind nach Angaben der Humanisten bereits 700 der bis zu 1600 Plätze unter den größtenteils neu gepflanzten Bäumen vergeben. 70 Bestattungen habe es schon gegeben, berichtet Eckartsberg.

Eine solche Kulisse hat auch der erfahrene Musiker Maier noch nicht erlebt. Als Bühne dient den Musikerinnen und Musikern an der Posaune, am Saxofon, an der Trompete und am Schlagzeug der sogenannte Andachtsplatz, um den herum sich das Publikum dann verteilen soll. „Auch wir achten immer noch genau auf Abstände untereinander, obwohl wir im Freien und alle getestet sind. Sicherheit geht vor“, betont Maier.

Auf diesen Bänken werden Mitglieder der Big Band beim Konzert stehen – natürlich mit Abstand. Quelle: Gerko Naumann

Seine Big Band hat sich in dieser Woche erstmals seit Herbst 2020 in Präsenz zum Proben in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums getroffen. Sie bereite sich schon auf weitere Auftritte vor, kündigt Maier an. Dazu gehört eine kleine Tour durch Garbsen, bei der die Berenbosteler vor mehreren Altenheimen musizieren, um die Bewohner zu erfreuen. Außerdem sind ein Konzert in der Reihe „Stadt als Bühne“ vor dem Rathaus sowie eines bei den Jazztagen Ende Juni geplant

In den vergangenen Monaten hat die Big Band sozusagen aus dem Homeoffice heraus geprobt. Mithilfe der App Jamulus und weiterer technischer Ausrüstung haben sich alle Musikerinnen und Musiker per Videokonferenz getroffen und trotz der räumlichen Distanz gemeinsam geübt.

Von Gerko Naumann