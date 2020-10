Garbsen

Es gibt zu wenig junge Menschen und zu wenige Frauen, die sich in Garbsen politisch engagieren. In dieser Erkenntnis sind sich Björn Giesler und Darius Pilarski einig, auch wenn sie unterschiedlichen Parteien angehören. Giesler ist 40 Jahre alt und Vorsitzender des CDU-Stadtverbands. Pilarski (43 Jahre) ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat der Stadt. Vor allem der Rat, wo etwa 80 Prozent der Mandatsträger im Rentenalter sind, sei nicht repräsentativ besetzt, sagt Giesler, der dem Gremium selbst nicht angehört.

„Schulen befinden sich in der Kreidezeit“

„Diese Menschen sollen dann Entscheidungen treffen, bei denen es um die Zukunft der Stadt geht. Das halte ich für gefährlich, weil die Generation der 40-Jährigen doch ganz andere Vorstellungen hat“, meint Giesler und erntet dafür Zustimmung von Pilarski. Der hat einige konkrete Beispiele parat: „Es mangelt an Krippenplätzen, und die Schulen befinden sich größtenteils noch in der Kreidezeit“, sagt der Grüne.

Deshalb sind beide Politiker dabei, junge Menschen anzusprechen, die möglicherweise bei der Kommunalwahl 2021 kandidieren wollen. Das Gleiche gilt für Frauen, die im Rat ebenfalls deutlich unterrepräsentiert sind. Der 15-köpfigen CDU/FDP-Gruppe gehört nur eine Frau an, die drei Ratsmitglieder der Grünen sind alles Männer. „Wir wollen für die Listen zur Wahl möglichst gleich viele Frauen und Männer aufstellen, der Rat muss die Gesellschaft besser widerspiegeln“, kündigt Pilarski an. Einfach wird das jedoch nicht, hat Giesler zumindest für die CDU festgestellt: „Es gibt nicht wirklich viele Frauen, die sich um das zeitintensive Ehrenamt reißen.“

Giesler und Pilarski stehen aber nicht nur für die jüngere Generation in der Politik in Garbsen. Sie sind auch das Paradebeispiel dafür, dass sich die Grünen und die CDU in der Stadt spätestens nach der anstehenden Kommunalwahl auch inhaltlich wieder annähern könnten. Denn das Verhältnis der beiden Fraktionen sei derzeit so schlecht wie lange nicht, sagt Pilarski.

„Bis 2016 haben wir gut mit der CDU zusammengearbeitet. Dann kam der Bruch“, sagt der Fraktionschef der Grünen. Nach der Kommunalwahl hatten SPD und CDU eine gemeinsame Mehrheit. Sie nutzten diese, um alle wichtigen Entscheidungen in einer „gefühlten großen Koalition“ zu fällen, sagt Pilarski.

Grüne fühlen sich als Klotz am Bein

„Wir als Grüne wurden nur noch schlecht informiert und fühlen uns zeitweise wie ein Klotz am Bein.“ Noch heute ärgert sich Pilarski zudem über eine Aussage des Fraktionsvorsitzenden der CDU/FDP-Gruppe im Rat, Heinrich Dannenbrink. Der hatte den Vorschlag der Grünen, den geplanten IGS-Neubau aus Holz zu errichten, mit den Worten kommentiert: „ Die Grünen haben nicht mehr alle Tassen im Schrank.“

Diese Worte hätte Giesler vermutlich nicht gewählt. Auch er kann sich eine engere Zusammenarbeit mit den Grünen vorstellen – und nicht nur, weil er sich privat gut mit Pilarski versteht. „Ich persönlich fühle mich den Grünen näher als der SPD, die für meinen Geschmack zu viel Geld ausgibt“, sagt Giesler. Bei beiden Parteien sei zudem die Bewahrung der Schöpfung einer der wichtigsten Grundsätze.

