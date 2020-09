Der Blaue See in Garbsen ist eins von 30 Zielen beim Regionsentdeckertag am Sonntag, 13. September. Besucher können den neuen Aquapark ausprobieren, für Schüler gibt’s ein Wassersport-Schnupperpaket.

